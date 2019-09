vor 41 Min.

Cordula Sauer ist die neue Dillinger Schlossherrin

Cordula Sauer leitet das Dillinger Finanzamt. Die Ulmerin hat sich gezielt auf die Stelle beworben.

Von Cordula Homann

„Das Schloss ist total toll, wunderschön“, schwärmt Cordula Sauer von ihrem neuen Arbeitsplatz. Doch deswegen hat sich die 47-Jährige nicht als Leiterin des Dillinger Finanzamtes beworben.

Die Regierungsdirektorin hat in der vergangenen Woche ihren Dienst in Dillingens Stadtmitte, hoch oben im Schloss angetreten. 90 Mitarbeiter, davon 53 in Teilzeit, und 24 Anwärter sind dort beschäftigt. „Ich war über vier Jahre Vertreterin, in Memmingen und in Neu-Ulm. Jetzt hatte ich den Wunsch, noch mehr entscheiden zu dürfen.“

"Es ist üblich, viel zu wechseln"

Noch befindet sich die neue Amtsleiterin in der Eingewöhnungsphase. Sauer begann ihre Beamtenlaufbahn in Günzburg (wir berichteten kurz). Das sei damals noch ein kleines Amt gewesen. Nach Stationen in den größeren Behörden in Neu-Ulm, Memmingen und Augsburg-Stadt freut sie sich über den Wechsel als Leiterin in ein kleineres Amt. „Es ist üblich, viel zu wechseln, um etwas anderes zu sehen. Man lernt immer etwas Neues dazu.“ Das Pendeln vom Arbeitsplatz nach Hause bei Ulm sei sie gewohnt. Im Auto läuft das Radio. Die Fahrt stresse sie nicht. Als die Stelle in Dillingen ausgeschrieben war, habe sie sich gezielt darauf beworben. „Ich wollte das, insofern freut es mich, dass meine Bewerbung erfolgreich war.“

Chancen steigen, einen Arbeitsplatz in der Heimat zu bekommen

Ein Amtsleiter sei wichtig für das Klima im Haus, für das Miteinander, die Personaleinteilung und die Aufgabenaufteilung. Es sei überall anders, das mache den Reiz aus. Die neue Leiterin des Finanzamtes sieht sich nicht als Zahlengenie. „Die Menschen, das liegt mir. Die Arbeit muss laufen, aber dafür sind reden, vermitteln und Kompromisse finden ganz wichtig.“ Sie hätte gern zehn, 20 Prozent mehr Mitarbeiter, doch das Problem hätten alle Ämter. Aufgrund eines großen Generationenwechsels würden gerade viele Stellen frei. Inzwischen würde auch verstärkt ausgebildet. Aber es dauere eben, bis die zweite oder dritte Qualifizierungsebene erreicht ist. Das sind der mittlere (zwei) und gehobene (drei) Dienst. Heute heißt das QE2 und QE3. Die Ausbildung sei interessant für junge Leute. Und aufgrund der Heimatstrategie, also der Verlagerung von Behörden und staatlichen Einrichtungen in den ländlichen Raum (etwa nach Dillingen und Höchstädt) seien die Chancen inzwischen auch größer, einen Arbeitsplatz in der Heimat zu bekommen. Und in ländlichen Regionen fände man auch leichter neue Mitarbeiter als direkt in München. Das wäre auch wichtig: Die derzeit diskutierte Grunderwerbsteuer wird, wenn sie in Kraft tritt, auch Dillingen betreffen. Die Umsetzung wird sehr personalintensiv sein, schätzt die Amtsleiterin.

Beim Einstein-Marathon läuft sie die Halbdistanz

Cordula Sauer ist in Bad Saulgau geboren. Ihre schwäbische Herkunft hört man nicht. Sie hat zwei Kinder. In ihrer Freizeit geht sie regelmäßig joggen und gerne wandern. Beim Einstein-Marathon, der im September in Ulm stattfindet, ist sie für die Halbdistanz gemeldet. An einer Regalseite in ihrem Eckbüro hängt ein riesengroßer Wunschzettel. „Ach, der ist noch von meiner Vorgängerin“, sagt Sauer. Doris Niklas ist ins Finanzamt Schrobenhausen gewechselt. Ob sie das Wunsch-Plakat vergessen hat?

Die beiden Frauen haben noch keinen Kontakt aufgenommen, dazu war keine Zeit. Die Ausstattung ihres Büros ist der neuen Regierungsdirektorin im Moment nicht wichtig. „Vor allem möchte ich jetzt alle Mitarbeiter und Sachgebietsleiter kennenlernen.“ Die erste zweieinhalbstündige Tour durch das Schloss hat die sportliche blonde Frau schon hinter sich. Sie arbeitet sich von Sachgebiet zu Sachgebiet durch. „Dass ich alle kenne, das ist das Ziel.“ Und auch in Dillingen war sie schon unterwegs. In den künftigen Mittagspausen will sie ihren Radius in der Großen Kreisstadt noch erweitern.

Lesen Sie dazu auch:

Geheimer Gang: So sieht es unter Dillingen aus

Dillinger Finanzamt warnt vor Betrügern

Themen Folgen