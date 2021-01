Corona: 70-Jähriger stirbt an den Folgen im Wertinger Krankenhaus

Der Gebäudekomplex auf dem Wertinger Ebersberg, bestehend aus dem Hallenbad (Bild) und der Dreifachturnhalle in unmittelbarer Nähe zum Krankenhaus, wird das Impfzentrum für den Landkreis Dillingen. Von hier aus werden mobile Impfteams in den ganzen Kreis ausschwärmen, auch in den Räumen selbst wird geimpft.

Bild: Benjamin Reif