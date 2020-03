vor 22 Min.

Corona: Bedürftige sollen Hilfen annehmen

Bislang nehmen offenbar noch zu wenig Menschen die Corona-Hilfeangebote im Landkreis Dillingen an. Doch die Zeiten sind zu ernst für persönliche Befindlichkeiten.

Von Andreas Schopf

Es ist bemerkenswert, wie viel Solidarität derzeit in der Region zu beobachten ist. Überall bilden sich Nachbarschaftshilfen, Menschen tragen sich gegenseitig durch diese schwere Zeit. Bei allem Leid und bei allen Entbehrungen, die die Corona-Krise mit sich bringt, ist dies ein Lichtblick. Die Gesellschaft rückt zusammen und hat einen Blick für diejenigen, die jetzt besondere Unterstützung benötigen.

Freiwillige möchten unterstützen, wo es wirklich nötig ist

Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, müssen dies jedoch kommunizieren. Bislang melden sich offenbar nur wenige der Betroffenen. Vielleicht aus Scham, vielleicht aus persönlichem Stolz. Doch die Zeiten sind zu ernst, als dass persönliche Befindlichkeiten dem körperlichen oder mentalen Wohl im Weg stehen dürfen. Wer Hilfe braucht, soll sich melden. Nur so machen die vielen Angebote, die derzeit auch im Landkreis Dillingen entstehen oder bereits entstanden sind, Sinn, und nur so können Freiwillige unterstützen, wo es wirklich nötig ist.

Corona-Krise wird tiefe Spuren hinterlassen

Trotz der außergewöhnlichen Solidarität in diesen Tagen muss eines klar sein: Die Corona-Krise wird tiefe Spuren hinterlassen – wirtschaftlich, gesellschaftlich und privat. Zahlreiche Firmen melden Kurzarbeit an, trotz staatlicher Hilfen wird so mancher Betrieb die Einnahmeausfälle möglicherweise nicht kompensieren können. Es droht Arbeitslosigkeit, und damit erhöhtes Risiko für den Einzelnen, in die Armut abzurutschen. Diese Schicksale müssen im Blick behalten werden, auch dann, wenn die Krise scheinbar überwunden und das öffentliche Leben wieder hochgefahren wird. Die gesellschaftliche Solidarität, die sich derzeit mehr denn je zeigt, wird dann weiterhin nötig sein, um die Leidtragenden der Corona-Pandemie auch in Zukunft aufzufangen.

Manche Berufe haben mehr Wertschätzung verdient

Neben dem Zusammenhalt ist die jetzige Ausnahmesituation für etwas weiteres gut: Wir bekommen deutlich aufgezeigt, welche Berufe mehr Wertschätzung verdient haben – vor allem finanziell.

