vor 8 Min.

Corona-Bonus für die Mitarbeiter

Regens Wagner fordert Verankerung in Arbeitsverträgen

Rainer Remmele, Vorstandsvorsitzender der Regens-Wagner-Stiftungen, begrüßt die für die Pflegebranche aufgrund der Corona-Krise beschlossenen Eckpunkte einer tariflichen Vereinbarung zur Auszahlung einer steuerfreien Sonderprämie für die Beschäftigten in der stationären und ambulanten Pflege in Höhe von 1500 Euro. Aus Sicht Remmeles sollen diese Prämie auch die Beschäftigten im Bereich der Eingliederungshilfe und im Bereich der Caritas erhalten und die Sonderzahlung tariflich in den AVR (Arbeitsverträge in den Einrichtungen des Deutschen Caritasverbandes) verankert werden.

Neben der Sonderprämie in Höhe von 1500 Euro für Vollzeitbeschäftigte im Pflegebereich sollen auch Teilzeitbeschäftigte eine Prämie entsprechend ihrer tatsächlich geleisteten Stunden und Auszubildende in der Pflege eine Prämie von 900 Euro erhalten.

Der Geistliche Direktor der Regens-Wagner-Stiftungen fordert in einer Pressemitteilung die Arbeitsrechtliche Kommission des Deutschen Caritasverbandes auf, diese Vereinbarung schnellstmöglich ins Tarifrecht des AVR zu übernehmen und die entsprechenden Weichen zu stellen, dass auch den Mitarbeitenden im Bereich der Eingliederungshilfe diese Bonuszahlung tariflich gewährt wird. Die Corona-Pandemie mit all ihren Auswirkungen bringt gerade die Mitarbeitenden in den Behinderteneinrichtungen bei der Erbringung ihrer Assistenzleistungen für Menschen mit Behinderung unter den aktuellen Bedingungen an ihre körperlichen und psychischen Grenzen.

Eine wertschätzende Anerkennung des Geleisteten auch in Form einer Bonuszahlung durch die Gesellschaft, die im Blick auf die Refinanzierung der Zahlung gefordert ist, wäre auch angesichts der sich sicher noch lange hinziehenden Krise ein zusätzlicher Motivationsschub.

Regens Wagner betreibt 14 regionale Zentren an über 50 Standorten in Bayern sowie einer Einrichtung in Ungarn. Mehr als 9400 Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen jeden Alters werden betreut. Derzeit arbeiten bei Regens Wagner mehr als 7000 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit. (pm)

Themen folgen