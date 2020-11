vor 35 Min.

Corona: Das gilt für Besucher der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen

Nur noch in Ausnahmefällen dürfen Patienten in den Kreiskliniken Dillingen-Wertingen Besuch emfpangen.

Mit den steigenden Infektionszahlen reagieren die Kreiskliniken im Landkreis. Zum Schutz von Mitarbeitern und Patienten sind die Besuchsregeln verschärft worden.

Die aktuelle Corona-Situation zwingt auch die Kreiskliniken in Dillingen zum Handeln. Zum Schutz von Patienten und Mitarbeitern sind Besuche ab Samstag, 7. November, nicht mehr länger erlaubt. Das teilte der Geschäftsführer Uli-Gerd Prillinger mit.

Welche Besuchsgruppen weiterhin kommen dürfen

Eine Ausnahme gebe es für Menschen, die sich in einer gesundheitlichen Ausnahmesituation befinden und am Ende ihres Lebens stünden. Ebenso von der Regelung ausgenommen sind Geburt und Wochenbett. Auch Minderjährige Patientinnen sind von der neuen Einschränkung nicht betroffen.

„Wir versorgen in unseren Kliniken Menschen mit einem geschwächten Gesundheitszustand und wollen diese schützen. Das erneute Besuchsverbot ist vor dem Hintergrund der steigenden Infektionszahlen und im Interesse der Sicherheit für unsere Patientinnen und Patienten sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leider unvermeidlich. Ausnahmen in besonderen Situationen sind in Absprache mit Medizin und Pflege möglich“, sagt Prillinger.

Welche neuen Regeln außerdem gelten

Aufnahmen aller Art, ob Op- oder Sprechstundentermine finden weiterhin statt. Auch die Notaufnahmen bleiben geöffnet. Patienten empfehlen die Kreisliniken den Kontakt zu Freunden und Familien über Telefon, Social Media oder andere Kommunikationswege aufrecht zu halten. Die Abgabe von persönlichen Gegenständen wie Briefen, Wäsche oder Toilettenartikel können weiterhin an der Pforte abgegeben werden. (pm)

