12:42 Uhr

Corona: Der Inzidenz-Wert im Landkreis Dillingen steigt weiter

Während des derzeitigen Lockdowns hatte sich der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Dillingen auf 52,8 nach unten bewegt. Jetzt klettert er wieder in Richtung 100.

Der Lockdown hatte im Landkreis Dillingen Wirkung gezeigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, fiel. Am 28. Januar wurde der Wert von 52,8 erreicht. Und es machte den Anschein, als ob die Zahlen weiter nach unten gehen würden.

25 neue Corona-Fälle im Landkreis Dillingen

Inzwischen klettern die Werte wieder nach oben. Und auch die britische Mutante von Covid-19 wurde bei Menschen im Landkreis Dillingen festgestellt (wir berichteten). Am Samstagvormittag meldete das Dillinger Landratsamt 25 neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 98,4. Am Freitag hatte sie noch bei 84,9 gelegen.

Aktuell sind es 2452 Covid-19-Fälle, die bisher während dieser Pandemie im Landkreis Dillingen labordiagnostisch bestätigt wurden. 92 Menschen sind bisher im Landkreis an oder mit Corona gestorben, wobei zwei nur klinisch-epidemologisch bestätigte Fälle in dieser Statistik nicht enthalten sind. Genesen sind 2236 Menschen. Aktive Fälle (Meldefälle unter Quaratäne) sind es derzeit 124.

Am vergangenen Wochenende waren die ersten Fälle mit der britischen Mutante des Coronavirus im Landkreis bekannt geworden. Die Fälle standen in direktem Zusammenhang mit Reisrückkehrern aus der Slowakei und Moldawien. Dem Gesundheitsamt Dillingen wurde vom untersuchenden Labor am Mittwoch bestätigt, dass bei den vier Abstrichproben jeweils zwei typische Genmerkmale in der Mutations-PCR analysiert wurden, die den Nachweis der britischen Mutante B.1.1.7 sicher erbringen. Inzwischen greift diese Mutation, wie berichtet, weiter um sich. (bv)

Lesen Sie auch:

Themen folgen