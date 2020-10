10:18 Uhr

Corona: Der Unterliezheimer Leonhardiritt fällt aus

Die Unterliezheimer sagen den beliebten Umritt im Jubiläumsjahr ab. Es gibt aber schon gute Nachrichten für 2021. Und einen prominenten Gast.

Eigentlich wollte die Pfarrei St. Leonhard Unterliezheim in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum der Wiederbelegung des Leonhardirittes feiern. Die kirchliche Traditionsveranstaltung, die stets mit Unterstützung der Feuerwehr Unterliezheim am letzten Sonntag im Oktober stattfand, musste für heuer jedoch wegen der Corona-Pandemie und den damit im Zusammenhang stehenden Vorgaben für Großveranstaltungen abgesagt werden, steht es in der Pressemitteilung.

Bertram Meier will zum Patrozinium kommen

Umso mehr freuen sich Kirchengemeinde und Freiwillige Feuerwehr über die Zusage des Augsburger Diözesanbischofs Dr. Bertram Meier, im Jahr 2021 anlässlich des Patroziniums der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Leonhard ein Pontifikalamt zu feiern und anschließend beim Umritt die Pferdesegnung vorzunehmen.

Tausende Besucher und Pferdeliebhaber

Deshalb hoffen die Organisatoren des Unterliezheimer Leonhardiritts, der als einer der sehenswertesten und farbenprächtigsten Umritte in Schwaben gilt und bei schönem Herbstwetter tausende Besucher und Pferdeliebhaber anlockt, die Veranstaltung am 31. Oktober 2021 ohne Einschränkungen abhalten zu können. (pm)

Lesen Sie auch:





Themen folgen