vor 23 Min.

Corona-Fall an Realschule: Erste Testergebnisse liegen vor

An der Anton-Rauch-Realschule in Wertingen gibt es einen bestätigten Corona-Fall. Die Schüler einer fünften Klasse wurden auf alle auf Covid-19 getestet. Das Ergebnis liegt nun vor.

Es gibt einen bestätigten Fall einer Covid-19-Erkrankung an der Anton-Rauch-Realschule in Wertingen. Am Freitag waren alle 31 Mitschüler des betroffenen Fünftklässlers auf Covid-19 getestet worden. Nun liegt das Ergebnis vor.

Von Elli Höchstätter/pm

Mund auf, Stäbchen rein. Weil es an der Anton-Rauch-Realschule in Wertingen einen bestätigten Covid-19-Fall gibt, wurden die 31 Mitschüler des betroffenen Fünftklässlers am Freitag auf Covid-19 getestet. Wie das Landratsamt nun mitteilt, waren alle Ergebnisse negativ.

Kinder müssen in Quarantäne bleiben

Dennoch müssen die Kinder der Klasse 5a solange in Quarantäne bleiben, bis ein zweiter negativer Test vorliegt. Laut Auskunft der Behörde fand diese zweite Testung, am heutigen Mittwoch stand. Die Ergebnisse sollen dann am Freitag zum Quarantäne-Ende vorliegen. Die Mädchen und Buben lernten auch in den vergangenen Tagen ihren Stoff – allerdings per Distanzunterricht.

Betroffenes Kind war kein Reiserückkehrer

Laut Auskunft des Gesundheitsamtes handelt es sich bei dem Schüler oder der Schülerin, die als bestätigter Fall gilt, nicht um einen Reiserückkehrer. Das Kind hätte ein „allgemeines Ansteckungsrisiko“ gehabt, so wie es im alltäglichen Umgang der Fall sei.

Lesen Sie außerdem





Themen folgen