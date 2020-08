13:58 Uhr

Corona-Fall in Lauinger Asylheim: Bürgermeisterin kritisiert Informationsfluss

Eine Frau der Gemeinschaftsunterkunft in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen ist positiv auf Corona getestet worden. Die Bewohner des Flüchtlingsheim stehen unter Quarantäne. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienst kontrollieren, dass die Quarantäne-Regeln eingehalten werden.

Plus Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller kritisiert, dass die Stadt von der Regierung von Schwaben nicht über den Corona-Fall in der Flüchtlingsunterkunft informiert worden sei. Sie hat eine Sorge.

Von Berthold Veh

Ein Coronafall beschäftigt die Bürger in Lauingen: Eine Bewohnerin der Gemeinschaftsunterkunft in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Darüber hat das Landratsamt Dillingen die Regierung von Schwaben informiert, welche die Unterkunft im ehemaligen Gasthaus Schimmel in Lauingen betreibt. Die Frau befindet sich derzeit zur Behandlung im Krankenhaus.

Bewohner stehen für die Dauer von 14 Tagen unter Quarantäne

Das Gesundheitsamt am Dillinger Landratsamt hat inzwischen die Bewohner des Asylheims für die Dauer von 14 Tagen unter Quarantäne gestellt. Vor dem einstigen Gasthaus Schimmel halten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes Wache. Sie kontrollieren, dass die Quarantäneregelungen eingehalten werden, heißt es in der Pressemitteilung der Regierung von Schwaben.

In der Gemeinschaftsunterkunft waren zuletzt 30 Bewohner gemeldet. Insgesamt können in der ehemaligen Wirtschaft bis zu 40 Menschen wohnen. Das Gesundheitsamt werde jetzt ermitteln, ob in der Unterkunft „Kontaktpersonen der Kategorie I“ leben. Dies sind laut Robert-Koch-Institut Menschen, die beispielsweise mindestens 15 Minuten Gesichtskontakt zu der infizierten Frau hatten. Diese würden dann bis auf Weiteres in eine dafür vorgesehene Quarantäne-Einrichtung in Augsburg verlegt, informiert die Regierung von Schwaben. Dieses Vorgehen sei für eine weitestgehende Minimierung des Infektionsrisikos für die verbliebenen Bewohner entscheidend.

Ein Cateringdienst versorgt die Asylsuchenden

Wie die Regierung von Schwaben mitteilt, versorgt ein Cateringdienst die in der Unterkunft verbliebenen Menschen. Ansprechpartner für die Flüchtlinge ist neben dem Unterkunftspersonal der beauftragte Sicherheitsdienst. Alle Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft einschließlich des Unterkunftspersonals sind bereits am Freitag vom Gesundheitsamt auf Covid-19 getestet. Weitere Testungen werden folgen. Die Ergebnisse lagen am Wochenende unserer Zeitung noch nicht vor. Das Personal der Unterkunft habe die Asylsuchenden über Schutzmaßnahmen und notwendige Verhaltensregeln informiert. Zudem sind im Gebäude Spender mit Desinfektionsmitteln aufgestellt worden, teilt die Regierung von Schwaben mit. Das Personal sei angewiesen, in der Einrichtung streng auf die Einhaltung zusätzlicher Infektionsschutzmaßnahmen und Verhaltensregeln zu achten.

Eine Frau der Gemeinschaftsunterkunft in der Herzog-Georg-Straße in Lauingen ist positiv auf Corona getestet worden. Die Bewohner des Flüchtlingsheim stehen unter Quarantäne. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienst kontrollieren, dass die Quarantäne-Regeln eingehalten werden. Bild: Berthold Veh

Lauingens Bürgermeisterin Katja Müller hat indes der fehlende Informationsfluss verstimmt, denn die Stadt sei über den Coronafall in der Gemeinschaftsunterkunft nicht unterrichtet worden. Sie selbst sei am Samstagvormittag zufällig durch die Herzog-Georg-Straße gefahren – und habe Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes vor dem Eingang des einstigen Gasthauses Schimmel bemerkt. „Da habe ich mich dann schon gefragt, was da los ist“, sagt die Bürgermeisterin. Nach und nach habe sie mitbekommen, dass eine Bewohnerin des Asylheims positiv auf Covid-19 getestet worden war. „So geht das gar nicht“, fügt Müller an die Adresse der Regierung von Schwaben gerichtet hinzu.

Die Bürgermeisterin hat sich schließlich über den Facebook-Auftritt der Stadt an die Bürger gewandt und über den Coronafall berichtet. „Leider wurden wir von der Regierung darüber nicht informiert, so dass ich die Presse-Information erst jetzt über Facebook veröffentlichen kann“, schreibt die Rathauschefin. Wer in den vergangen Tagen Kontakt mit Personen aus der Unterkunft hatte, möge sich beim Gesundheitsamt melden, fordert die Bürgermeisterin.

Haben sich mehrere Menschen mit Corona infiziert?

Neben der Regierung von Schwaben betreibe auch der Landkreis Dillingen drei Asylunterkünfte in Lauingen. Am Freitag hätten Muslime in der Region das Opferfest gefeiert, erläutert Müller. Deshalb gebe es die Sorge, dass Gläubige mit möglicherweise infizierten Bewohnern der Gemeinschaftsunterkunft Kontakt gehabt haben könnten. Die Flüchtlinge der Gemeinschaftsunterkunft, so Müller, hätten das Gesundheitsamt bereits informiert, mit wem sie Kontakt hatten.

