vor 59 Min.

Corona-Fall in einem Dillinger Kindergarten: Das sagen die Eltern

Plus Eine Mitarbeiterin eines Dillinger Kindergarten hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die Eltern wurden über Whatsapp vom Elternbeirat informiert. Doch noch sind viele Fragen offen.

Von Cordula Homann

In einem Dillinger Kindergarten gibt es einen bestätigten Fall von Covid-19. Das teilte das Dillinger Landratsamt am Samstagvormittag mit. Betroffen ist demnach eine Mitarbeiterin der Einrichtung. Viele Eltern sind jetzt verunsichert. Was bedeutet der Corona-Fall für ihre Kinder und sie selbst? Vor allem eines ärgert Eltern.

Wie berichtet, wird der Kindergarten St. Josef nun voraussichtlich bis Freitag, 17. Juli, geschlossen. Am kommenden Montag und am Dienstag sollen alle Kinder, die die katholische Einrichtung besucht haben, und alle Mitarbeiter getestet werden. Personen, die Kontakt zum positiv getesteten Fall hatten, werden unter häusliche Quarantäne gestellt.

Laut Pressemitteilung des Dillinger Landratsamts sind in der vergangenen Woche vermehrt Kinder mit typischen Erkältungssymptomen aufgefallen und dem Gesundheitsamt gemeldet worden. Die daraufhin durchgeführten stichprobenartigen Testungen auf SARS-CoV-2 hatten bisher keinen Anhaltspunkt auf eine Covid-19-Erkrankung in der Einrichtung ergeben.

Corona im Kindergarten: Dillinger Eltern haben viele Fragen

Eine Mutter, deren Kind den Kindergarten besucht, war vor allem sauer über die Form der Kommunikation. Sie hatte am Freitag die Information über den Fall von Corona in der Dillinger Einrichtung per Whatsapp vom Elternbeirat bekommen. "Da steht drin: Bleibt daheim. Was bedeutet das? Für uns? Für die Geschwisterkinder? Es gibt keine Informationen seitens des Kindergartens. Es ist Wahnsinn. Man weiß nichts Offizielles. Wenn man so eine Nachricht bekommt, zweifelt man erstmal, ob das stimmt."

Wenn ein Kind Schnupfen hat, werde man über sämtliche Kanäle informiert. Betroffene würden konsequent heimgeschickt. Ihr Kind hatte in dieser Woche Fieber und war zwei Tage daheim. "Sind wir jetzt in Quarantäne?" Entsprechende Maßnahmen seien natürlich richtig, doch die Form der Kommunikation eben nicht. "Jetzt überlegt man plötzlich - wo war ich letzte Woche? Wen habe ich alles getroffen?"

Für die Erzieherinnen sei die Situation ohnehin nicht einfach. Keine Gruppe sei gleichzeitig im Garten. Es gebe keine Vermischung zwischen den Gruppen. Eltern tragen bei der Übergabe der Kinder Masken. "Ich denken nicht, das viel verbreitet wird. Wenn man wüsste, welche Gruppe betroffen ist, wäre es schon leichter." Weder dem Kindergarten noch dem Landratsamt sei etwas vorzuwerfen. Doch die Nachricht per Whatsapp habe viele beunruhigt.

Auch auf unserer Facebook-Seite wird inzwischen lebhaft über den Fall diskutiert.

Der Kindergarten St. Josef wird nun voraussichtlich bis Freitag, 17. Juli, geschlossen. Bild: Cordula Homann

Betroffen ist der Krippenbereich der Dillinger Einrichtung

Wie eine andere Mutter mitteilte, ist nur der Krippenbereich betroffen. Sie war am Freitag vom Landratsamt Dillingen angerufen worden, denn: Ihr Kind hatte Kontakt mit der positiv Getesteten. Nun steht das Kind unter Quarantäne und wird am Montag getestet. Die Eltern bleiben das Wochenende über zuhause, messen laufend Fieber bei dem Kleinkind und warten den Montag ab.

Das Kind war die ganze Woche über gesund. Es hatte vor 14 Tagen Fieber und blieb währenddessen daheim. "Wir wissen aktuell auch nicht, wie es weitergeht. Ich gehe davon aus, dass die Einrichtung nun sogar bis auf unbestimmte Zeit geschlossen bleibt." Die Mutter hatte sich selbst darum gekümmert, dass auch ihr anderes Kind am Montag getestet wird.

Viele Eltern hätten jetzt Probleme, weil sie nach den zurückliegenden Wochen inzwischen weder Urlaub noch Überstunden übrig haben, um ihre Kinder, die jetzt zuhause bleiben müssen, zu betreuen. "Es ist für viele der Super-Gau. Und dann fangen auch noch bald die Sommerferien an."

Die Ansprechpartner am Dillinger Gesundheitsamt

Wie das Dillinger Landratsamt weiter mitteilte, beantworten Mitarbeiter des Dillinger Gesundheitsamtes Fragen zu dem Corona-Fall. Sie sind erreichbar am Samstag, 11. Juli, noch bis 16 Uhr und am Sonntag, 12. Juli, von 11 Uhr bis 14 Uhr unter der Telefonnummer 09071/51-502 beziehungsweise -509. Fragen können darüber hinaus per E-Mail an gesundheit@landratsamt.dillingen.de gerichtet werden. (mit pm)

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen