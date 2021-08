Impfen ohne Anmeldung im Pfarrheim: So wird das Angebot in Bissingen angenommen

Plus Ob der 15-jährige Schüler aus Bissingen oder der Landwirt aus Schwenningen: Menschen aus dem Kesseltal und Umgebung kommen zum Impfen ins Pfarrheim. Ohne Termin.

Franz Lindenmeier kommt mit seiner Mama Jeannette aus dem Bissinger Pfarrheim. Der 15-jährige Schüler hat sich soeben impfen lassen. Ruckzuck. Ohne Voranmeldung. „Ich habe das in der Zeitung gelesen und wollte es dann sofort machen lassen“, erzählt der Teenager. Einerseits damit das „ständige testen“ vorbei sei, und: „Auch zur Sicherheit“, sagt der Bissinger Schüler.