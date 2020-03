12:20 Uhr

Corona? In Gundelfingen hatte noch ein Lokal auf…

… dann kam die Polizei. Und sprach direkt sieben Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz auf.

Bei der Kontrolle eines Restaurants in Gundelfingen am Montagabend, mussten Polizeibeamte sieben Verstöße gleichzeitig feststellen: Eine Streifenbesatzung hatte im Innern eines Lokals gleich mehrere Menschen entdeckt. Auf Klopfen gegen die Fensterscheibe wurde es im Inneren hektisch. Die Beamten sahen, wie mehrere Personen über Stühle und Bänke in den Keller flüchteten. Erst kurz darauf wurden die Beamten in das Lokal gelassen.

Dabei stellten sie neben eines servierten Gerichts auch diverse Weingläser sowie Spielkarten und Bargeld auf einem Tisch fest. Sowohl gegen den Betreiber, als auch gegen die festgestellten Personen wurde eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz aufgenommen. Die gesellige Runde wurde vor Ort umgehend aufgelöst.

3300 Einrichtungen in ganz Nordschwaben wurden kontrolliert

Insgesamt hat die Polizei zwischen Montag, 6 Uhr, und Dienstag, 6 Uhr in ganz Nordschwaben 3300 Einrichtungen, Objekte, Örtlichkeiten und Personen kontrolliert. 190 Beamte waren dafür im Einsatz.

Bei vielen Bürgern führen die Ausgangsbeschränkung und der tägliche Umgang damit zu unterschiedlichsten Fragen. Eine sehr umfangreiche FAQ-Liste finden Interessierte auf der Seite des Bayerischen Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration unter: https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php. (pm)

