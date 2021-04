Corona-Inzidenzwert im Landkreis Dillingen sinkt deutlich unter 100

Der Corona-Inzidenzwert im Landkreis Dillingen ist am Samstag weiter gesunken. Das Corona-Update für den Landkreis Dillingen.

Das Dillinger Landratsamt meldet am Karsamstag, 3. April, eine Sieben-Tage-Inzidenz von 88,03. Acht neue labordiagnostisch bestätigte Fälle sind seit dem Vortag hinzugekommen. Für die Inzidenz gibt es eine Berechnungsformel: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage (am Samstag waren dies 85) werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert.

Corona-Zahlen im Kreis Dillingen: Inzidenz fällt weiter

2551 Personen haben die Quarantäne inzwischen beendet; 426 Personen (Erkrankte und Kontaktpersonen I) befinden sich derzeit noch in Quarantäne. Aktiv sind im Landkreis am Donnerstag 154 Fälle (Donnerstag: 148 Fälle).

Unter den bislang gemeldeten Fällen sind immer wieder Mutationsfälle mit der Covid-Variante B1.1.7 dabei. Auch am Samstag meldet das Dillinger Landratsamt zehn weitere Fälle. Insgesamt haben sich nun 206 Personen nachweislich mit der Mutante infiziert.

Auch die südafrikanische Virusmutation B1.351 ist im Landkreis Dillingen angekommen: Die Zahl der vom Landratsamt gemeldeten Fälle blieb am Samstag aber im Vergleich zum Freitag unverändert bei drei. Die Meldungen der Mutationsfälle beziehen sich dabei nicht auf Testungen des Vortages, sondern können aus Sequenzierungen weiter zurückliegender Tage stammen.

Ein weiterer Todesfall im Landkreis Dillingen

Das Landratsamt meldete bereits am Mittwoch auch einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Todesopfer im Landkreis liegt damit bei 102, gezählt werden alle Personen, die an oder mit der Viruserkrankung verstorben sind (In dieser Statistik sind zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten.).

Zahlen zur Impfquote aus dem Landkreis Dillingen

Das Landratsamt Dillingen hat am Dienstag, 30. März neue Zahlen zum aktuellen Stand der Impfungen veröffentlicht. Unsere Grafik zeigt die Verteilung der Erst- und Zweitimpfungen zwischen den Altersklassen.

Die Impfquote in Relation zur Gesamteinwohnerzahl von 96.759 Menschen liegt im Landkreis derzeit bei 10,4% (Erstimpfungen) bzw. bei 5,7% (Gesamt).

Auch wenn es erst seit Mitte Februar statistische Daten gibt, die den Impffortschritt im Landkreis zeigen, lässt sich anhand unserer Grafik die Entwicklung nun langsam ablesen.

Die EU sieht vor, dass in den Mitgliedstaaten bis Sommer 2021 mindestens 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung geimpft sein sollte. Im Landkreis Dillingen sind laut Bayerischem Landesamt für Statistik (Stand: 2019) ca. 79.000 Personen älter als 19 Jahre, eine genauere Abstufung nimmt das Landesamt nicht vor. Folgt man der EU-Vorgabe, so müssten bis zum Sommer 55.000 Erwachsene im Landkreis geimpft sein. (pm)

