Tschüss Corona-Kilos: Unsere Gruppe hat 52 Kilos abgenommen

52 Kilogramm hat unsere Abnehmgruppe abgespeckt und die Motivation ist weiterhin groß. Alles über Ernährungstipps, Lieblingssportübungen und ein neues Lebensgefühl.

Sie haben es geschafft. In den vergangenen sechs Wochen haben sie gemeinsam geschwitzt, ihre Ernährung umgestellt und tapfer den süßen Versuchungen im Alltag widerstanden. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. Insgesamt mehr als 52 Kilogramm haben die 13 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Aktion final abgenommen. Nicht immer war das einfach.

Manuela Schäfer-Becke aus Wertingen lobt: „Ich habe so viel Wissen mitgenommen.“ Besonders die Ernährungspyramide, die unsere AOK-Expertin Brunhilde Konrad-Wagner vorgestellt hat, ist ihr eine große Hilfe im Alltag.

Manuela Schäfer-Becke lobt das bunte Abspeck-Programm und blickt stolz auf ihr Ergebnis. Foto: Schäfer-Becke

Die verschiedenen Lebensmittelgruppen ankreuzen und schon ist die Kontrolle über das Ernährungsverhalten da. „Für so etwas habe ich lange Zeit viel Geld bezahlt“, schreibt sie uns. Auch unserem Sportprogramm konnte die Teilnehmerin etwas abgewinnen: „Das hat mich als Freiluft-Fanatiker fast überzeugt ins Fitness Studio zu gehen.“

Ohne Motivation fällt das Abnehmen und Durchhalten schwerer

Dass die sechs Wochen unseres Abnehmprogramms kurzweilig waren, findet auch Gertraud Morenweiser. Zu Beginn der Aktion war es ihr Ziel, das im vergangenen Jahr gekaufte Sommerkleid wieder anziehen zu können. Gemeinsam mit unserer Gruppe wollte sie acht Pfund abnehmen, sprich 16 Päckchen Butter.

Inzwischen sitzt das besagte Kleid perfekt. Und die Freude ist groß: „Es hat großen Spaß gemacht und ich habe viele tolle Tipps bekommen“, schreibt sie. Der Sommer kann nun kommen. Ohne die Motivation aus der Gruppe und die Hilfe der Experten, so ihr Fazit, hätte sie es nicht geschafft ihren inneren Schweinehund zu besiegen. Aber der gemeinsame Austausch über die Gruppe, Rezepte von anderen Teilnehmern, Freizeitangebote und Sporttipps, sowie das wöchentliche Wiegen haben geholfen.

Ein persönlicher Höhepunkt, verrät sie uns, waren für sie die Übungseinheiten mit Taekwondo-Großmeister Heinrich Magosch. Besonders sämtliche Einheiten für Stoffwechsel und Faszien, verbunden mit den Dehnübungen haben ihr gut gefallen. Aber auch dem Bauch-Beine-Po-Programm von Cello Teichmann und der Ernährungsberatung konnte Morenweiser etwas abgewinnen. Sie weiß jetzt: Keine Verbote, dafür bewegen, smarte Ziele setzen und Geduld haben.

Freunde und Familie loben die Erfolge

Stolz ist auch Alexandra Hausmann aus Gundelfingen auf ihr Ergebnis. Durch Homeschooling und Arbeit hatte auch sie das Ziel, einige Corona-Pfunde wieder loszuwerden. Sechs Wochen später hat es geklappt. Sie schreibt uns: „Ich hätte vor der Aktion nicht geglaubt, dass ich so einen Erfolg erreichen werde.“

Die Gruppe mit den anderen Teilnehmern und die tägliche Motivation durch unsere Coaches habe sie zusätzlich angespornt. „Ich wollte die Gruppe nicht enttäuschen“, sagt Hausmann. Bei unserem Sportprogramm hatte sie versucht, jeden Kurs auch wirklich Live mitzumachen. Dass die Veranstaltungen coronabedingt ausschließlich online stattfinden mussten, hat sie nicht gestört. Im Gegenteil: „So habe ich für meine zwei Kinder keinen Babysitter gebraucht.“

Für das Abnehmen, sagt sie, hätten es gar nicht die extremen Verzichte gebraucht, sondern die Ernährungspyramide, an die sie sich gehalten hatte. Auch wenn ihr Ergebnis ohnehin schon toll ist, möchte Hausmann weitermachen – sportlich und auch mit der gesunden Ernährung. Immer wieder wird sie nun auch von Familie und Freunden auf den tollen Erfolg angesprochen.

Alle Teilnehmer wollen in Zukunft weiter sporteln und sich gesund ernähren

Ernährung und Bewegung auch in Zukunft beibehalten wollen auch unsere anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Marion Wagner aus Binswangen schreibt uns, dass ihre Erfolge in den vergangenen beiden Wochen zwar weniger wurden – im Vergleich zum Beginn unserer Aktion – aber sie dennoch sehr zufrieden ist mit ihrem Ergebnis. „Ich fühle mich jetzt auf jeden Fall körperlich fitter.“ Auch in Zukunft will sie auf ihre Ernährung achten und weiterhin bewusster und gesünder essen.

Toll ist auch das Ergebnis von Thomas Däubler aus Höchstädt. „Das soll noch nicht das Ende gewesen sein“, schreibt er zu seinem Kilo-Endstand. In den vergangenen sechs Wochen hat er seine Ergebnisse sogar anschaulich in einer Excel-Tabelle festgehalten, die er den anderen Teilnehmern in unserer Gruppe gezeigt hat.

Thomas Däubler hat seine Abnehmerfolge sogar in einer Excel-Tabelle dokumentiert. Foto: Däubler

Dass es gemeinsam mit den anderen Teilnehmern einfach leichter ist abzunehmen, finden auch Barbara Baumeister und Petra Wolfrom. Zum Abschluss schreibt Baumeister: „Ich wünsche allen Gesundheit und noch viel Erfolg beim Abnehmen.“Den inneren Schweinehund wollen sie künftig auch alleine bezwingen.

Pro Kilo eine Spende

Dillingen Damit unsere fleißige Abnehmgruppe auch keine Ausreden aufkommen lassen konnte, gab es noch einen besonderen Anreiz. Dafür hat Martin Jenewein, Vorstand der Sparkasse Dillingen-Nördlingen, gesorgt. Zu Beginn unserer Aktion hat er ein Extra-Zuckerle, um den Corona-Kilos endgültig den Kampf anzusagen, versprochen. Pro Kilogramm, das insgesamt abgenommen wird, spendet die Sparkasse zehn Euro an die Kartei der Not. „Das wollen wir auf jeden Fall fördern“, sagte Jenewein vor wenigen Wochen und er hält sein Versprechen. Mehr noch: Die Sparkasse Dillingen-Nördlingen hat am Finaltag eine große Überraschung. Statt zehn Euro werden 20 Euro pro Kilo gespendet. Heißt: 52,1 Kilo mal 20 machen 1042 Euro für die Kartei.

Heidi Nitbaur, Leiterin des Unternehmensbereichs Personal und Öffentlichkeitsarbeit, hat den Spendenscheck überreicht – „und wir haben natürlich verdoppelt. Das ist doch keine Frage“, sagte sie. (mit sb)





Lesen Sie auch: