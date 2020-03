vor 18 Min.

Corona-Krise: Auch die Landjugend hilft beim Einkaufen

Junge Leute bieten Einkaufshilfe in Dillinger Stadtteilen an. Und so funktioniert das

Um vor allem ältere oder kranke Menschen vor einer Corona-Infektion zu schützen, engagieren sich neben Städten, Pfarrgemeinden und Unternehmen (wir berichteten) auch junge Leute. So haben sich die Landjugend Schretzheim und die Landjugend Donaualtheim an uns gewandt.

Wie Michael Keis mitteilt, machen die jungen Leute bereits über Aushänge und in sozialen Netzwerken auf ihr Angebot aufmerksam. Sie hoffen aber, dass sie auch über die Zeitung Menschen erreichen können, die ihre Hilfe brauchen. Beide Landjugenden bieten an, soweit möglich Haushaltswaren, Lebensmittel und Medikamente zu besorgen.

Betroffene können sich an Telefon 0162/1803864, 01522/5962614 oder 0173/8138380 wenden.

Kontakt über Telefon 01515/9431820 oder per E-Mail an die landjugend.schretzheim@gmx.de. (pm)

