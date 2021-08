BSH in Dillingen: Lieferschwierigkeiten bei Geschirrspülern

Die Corona-Krise wirkt sich auf das Unternehmen in Dillingen aus. Weil sogenannten Halbleiter nicht geliefert werden können, kommt es zu massiven Engpässen. Was das für die Kunden bedeutet.

Die Inzidenz im Landkreis Dillingen steigt. Und damit steigen auch die Probleme. Bei BSH Hausgeräte in Dillingen heißt es offiziell, dass es zwar keinen Produktionsstopp am Standort gebe. Aber: „Fakt ist, dass die weltweite Liefersituation die BSH als Europas Hausgerätehersteller Nummer eins weiter beschäftigt. Als Reaktion hierauf wird am Standort Dillingen die Samstagsschicht bis Ende des Jahres ausgesetzt“, bestätigt es BSH-Sprecher David Hofer.

Die Lieferung von Halbleitern ist schwierig

Derzeit gebe es weltweit einen massiven Engpass bei der Produktion und Lieferung von Halbleitern, die Hauptbestandteil von Mikrochips sind, die unter anderem in Steuergeräten installiert sind. Etwa bei den Geschirrspüler. David Hofer erklärt weiter: „Grund dafür ist ein erheblicher Mangel an Silizium-Wafern als Ausgangsmaterial für Halbleiter. Dies wirkt sich negativ auf viele Branchen aus und betrifft alle Bereiche, die Halbleiter in ihren Produkten einsetzen.“ Als Hersteller von modernen Hausgeräten sei die BSH von diesem Engpass betroffen. Das Unternehmen verwende Halbleiter in den Elektroniken der Geräte – und das in allen Produktkategorien.

Die Samstagsschicht bei BSH wird eingestellt

Weiter heißt es, dass seit mehr als einem Jahr die Firma intensiv mit den Lieferanten kooperiere, um die Auswirkungen auf die Produktion so gering wie möglich zu halten. Ziel sei es, die Lieferfähigkeit an die Kunden weiterhin bestmöglich zu gewährleisten. Aber: „Wir haben große Anstrengungen unternommen, die Auswirkungen auf unsere Kunden und Konsument:innen zu minimieren. Aufgrund der anhaltenden Knappheit müssen wir jedoch davon ausgehen, dass wir unsere Produktionskapazitäten und das Produktsortiment in den kommenden Wochen entsprechend anpassen müssen. Höchstwahrscheinlich werden wir im dritten Quartal 2021 in einigen Fällen nicht das komplette Produktsortiment, sondern vergleichbare Geräte produzieren und ausliefern können“, so Hofer in einer Pressemitteilung weiter. (mit pm)

Mehrere Wochen Lieferverzögerungen sind möglich

Die größten Auswirkungen werde dies auf die Produktion und das Produktsortiment der Geschirrspüler haben, die mit dem Internet verbunden werden können. „Leider können wir auch in anderen Produktkategorien Lieferverzögerungen und Änderungen im Produktsortiment nicht ausschließen“, heißt es von dem Unternehmenssprecher. Deshalb werde BSH, auch in Dillingen, auch nicht in der Lage sein alle Produkte in der gewohnten Zeit an die Kunden zu liefern. Das Unternehmen rechne mit mehreren Wochen Lieferverzögerungen, insbesondere bei Geschirrspülern. Hofer: „Wir sind im ständigen Dialog mit unseren Partnern und hoffen, die Situation in den kommenden Wochen verbessern zu können.“





