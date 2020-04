Corona-Krise: Die Erfahrungen der Polizei im Kreis Dillingen

Plus Die Corona-Ausgangsbeschränkungen sind für die Polizei eine Herausforderung. Erfahrungen der Beamten im Landkreis Dillingen, Ratschläge an Bürger und ein Appell zu Ostern.

Die Ausgangsbeschränkungen durch das Coronavirus stellen auch die Polizei vor besondere Herausforderungen. Alleine von Dienstag bis Mittwoch notierte die Polizei im Landkreis Dillingen fünf Verstöße gegen die geltenden Regelungen. Wir haben Maria Enslin, Sprecherin des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, zur Situation im Landkreis Dillingen befragt:

Wie schwierig ist es für die Dillinger Polizei, die aktuellen Ausgangsbeschränkungen zu kontrollieren? Halten sich die Menschen daran, oder gibt es einige, die uneinsichtig sind und sich beschweren?

Maria Enslin: Die Einwohner im Dienstbereich der Polizeiinspektion Dillingen halten sich zum Großteil vorbildlich an die Vorgaben im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und zeigen Verständnis für die Kontrollen. Trotzdem werden natürlich auch vereinzelt Verstöße festgestellt, welche einer Ahndung bedürfen. Die Beamten orientieren sich bei ihren Maßnahmen am Einzelfall und entscheiden mit Augenmaß. Oft reicht auch schon ein Hinweis, beispielsweise die Abstandsregeln einzuhalten. Auch bei uneinsichtigen Personen gelingt es den Beamten oft durch ein Gespräch, Verständnis für die Maßnahmen aufzubringen. Die Polizeiinspektion Dillingen stellt insgesamt eine gute Stimmung in der Bevölkerung fest. In den vergangenen Tagen steigt die Anzahl der Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkungen insgesamt leicht an, was vermutlich mit der frühlingshaften Witterung zusammenhängt.

Muss die Polizei nun andere Bereiche vernachlässigen, um diese Kontrollen zu stemmen?

Enslin: Zur Durchführung der Kontrollen wird die Polizeiinspektion Dillingen regelmäßig auch durch Kräfte der bayerischen Bereitschaftspolizei unterstützt. Die Polizeiinspektion Dillingen gewährleistet – wie die gesamte bayerische Polizei – auch weiterhin das hohe Maß an Sicherheit und ist auf die Herausforderungen der Corona-Pandemie vorbereitet. Jeder, der Hilfe benötigt oder eine Anzeige erstatten möchte, kann sich nach wie vor an die Dienststelle wenden.

Corona: Zahl der Einbrüche dürfte sinken

Welchen Einfluss hat die derzeitige Situation auf die Kriminalitäts-Entwicklung? Sind in bestimmten Bereichen mehr oder weniger Fälle zu beobachten?

Enslin: Zum aktuellen Zeitpunkt liegt hierfür noch keine Statistik vor. Die Bewertung der tatsächlichen Entwicklung erfolgt anhand der polizeilichen Kriminalitätsstatistik, welche noch nicht vorliegt. Da aufgrund der Ausgangsbeschränkung jedoch viele Personen durchgehend zu Hause sind, könnten zum Beispiel Einbrüche in Wohnungen und Häuser sicherlich unattraktiver werden. Gleichzeitig wäre das Entdeckungsrisiko durch aufmerksame Nachbarn, welche ebenfalls zu Hause sind, sicherlich höher. Hier dürfte vermutlich ein Rückgang zu erwarten sein.

Viele Läden sind geschlossen und verlassen. Zieht dies Einbrecher an, und was raten Sie Ladeninhabern, um ihre Räumlichkeiten zu schützen?

Enslin: Einen besonderen Schutz von Läden und Geschäften erachten wir nicht als notwendig, da auch Geschäfte oder Industriegebiete im Rahmen der polizeilichen Streifen überwacht werden.

Vorsicht vor Betrügern

Stimmt es, dass in der Region Betrüger unterwegs sind, die sich als Gesundheitsamtsmitarbeiter ausgeben und angebliche Corona-Tests durchführen?

Enslin: Im nordschwäbischen Bereich kam es sehr vereinzelt zu Mitteilungen über mögliche Betrüger. Im Dillinger Bereich wurde bisher ein Betrugsversuch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie angezeigt. Am 18. März erhielt ein 70-jähriger Dillinger einen Anruf eines falschen Polizeibeamten, der sich nach Wertgegenständen erkundigte. Im weiteren Gespräch forderte der betrügerische Anrufer den Rentner auf, wegen eines Corona-Verdachts das Haus zu räumen. Der Dillinger erkannte den Betrugsversuch und beendete das Gespräch.

Was raten Sie Bürgern in diesem Zusammenhang?

Enslin: Insbesondere bei Geldforderungen sollten die Angerufenen immer misstrauisch sein. Weder die Polizei noch das Gesundheitsamt werden sich nach Wertgegenständen erkundigen oder Geldforderungen stellen. Wenden Sie sich sofort an die Polizei unter 110, wenn Ihnen die Situation verdächtig erscheint. Unter www.polizei-beratung.de finden Bürger weitere, aktuelle Hinweise zur Kriminalität im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Ostern: Die Dillinger Polizei appelliert nochmals eindringlich an die Bürger im Landkreis Dillingen. Das Statement: „Bitte halten Sie sich auch an den kommenden Osterfeiertagen weiterhin so diszipliniert wie bisher an die notwendigen Ausgangsbeschränkungen. Auch wenn es bei dem vorhergesagten Frühlingswetter besonders schwerfällt, sind die Einschränkungen erforderlich und werden auch an den Feiertagen durch die Polizei kontrolliert. Erinnern Sie in diesem Zusammenhang auch gerne ihre Mitmenschen an die geltenden Regelungen oder teilen Sie Ihre Beobachtungen der Polizei in Dillingen oder in Wertingen mit.“

