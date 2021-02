vor 48 Min.

Corona-Lockdown-Wettbewerb: So sehen Faschingssieger aus

Plus Unzählige kreative Kostüme haben unsere Leser gebastelt und Fotos davon eingeschickt. Unsere Jury hat dennoch schnell den Gewinner ermittelt und sogar einen Sonderpreis ausgelost.

Von Simone Bronnhuber

Da hat es die Richtigen getroffen: Seit zwölf Jahren lässt sich diese Gundelfinger Familie immer wieder ein neues Motto für die Faschingssaison einfallen. Und jedes Mal, so ist die Fußgruppe schon berühmt-berüchtigt, wird ein aktuelles Geschehen aus dem Städtle auf die Schippe genommen. Bei den bunten Umzügen in Gundelfingen und Lauingen sind die „Macks“ jedes Jahr dabei und zeigen ihre kreativen Kostüme. Aber nicht in dieser Saison, aufgrund der Corona-Pandemie gibt es keinen Fasching. Aber deshalb kein Kostüm?

Gruselig-schön sind unsere Zweitplatzierten aus Finningen: (von links) Andrea, Jürgen, Ben und Nico Hohenstatter zum Motto „Coco – lebendiger als das Leben“. Bild: Veh

Nicht mit der faschingsbegeisterten Familie aus der Gärtnerstadt. Die Geschwister mit ihren Partnern haben den Aufruf in unserer Zeitung gelesen und sich sofort am Corona-Lockdown-Kostüm-Wettbewerb beteiligt – und prompt den ersten Platz mit ihrer Idee ergattert. Ludwig Mack, Monika Mack, Doris Wünsch und Petra Märkl gewinnen den Faschingswettbewerb unserer Zeitung und dürfen sich über einen Gutschein von Buttinette in Wertingen im Wert von hundert Euro freuen. Und das tun sie, wie Petra Märkl am Telefon sagt: „Wir freuen uns. Das ist klasse und wir können auf jeden Fall was damit anfangen.“

Dem Virus den Kampf angesagt

Sie erzählt, dass sie nach dem Aufruf in der Zeitung spontan die Idee für ihre Kostüme hatten. Und aktuell ist es auch. Ihr Motto: „ Faschingswelt gegen Corona“. Verkleidet als Krankenschwester, Viruskugel, mutierter Viruskugel und chinesischer Dame haben sie unsere Jury überzeugt.

Die drei Geschwister aus Unterbechingen dürfen sich über den dritten Platz bei unse-rem Wettbewerb freuen. Jayden, Ida und Yuna Grauberger (von links) haben sogar extra eine kleine Faschingsparty gefeiert. Bild: Veh

Und zwar eindeutig, wie Bernhard Veh von den Höchstädter Schlossfinken sagt. Er und seine Kollegen der neun Faschingsgesellschaften im Landkreis Dillingen haben extra für den Zeitungswettbewerb am Sonntagvormittag ein digitales Voting – inklusive Weißwurstfrühstück – organisiert, und die besten Kostüme prämiert. Veh: „Es waren viele tolle Ideen dabei. Es war genial.“ Abgestimmt hat jeweils ein Vertreter der Laudonia, Epponia, Bachtalia, Finndonia, Schlossfinken, Dillinger Faschingsfreunde, Hallo Wach, Faschingsfreunde Steinheim und der Glinken.

45 Bilder Lockdown-Fasching: So kreativ sind unsere Leser Bild: Mack

So darf sich über einen weiteren Buttinette-Gutschein im Wert von 75 Euro die Familie Hohenstatter aus Finningen freuen. Denn die „faschingsverrückte Familie“, wie sie sich selbst bezeichnet, hat unseren Wettbewerb ebenfalls genutzt und dafür extra einen dreistündigen Schminknachmittag eingelegt.

Unsere digitale Jury, bestehend aus den Vertretern unserer neun Faschingsgesellschaften im Landkreis Dillingen, haben sich am Sonntag online getroffen und die Gewinner unseres Wettbewerbs gekürt. Bild: Veh

Herausgekommen sind vier „Gestalten“ aus dem Film „Coco – lebendiger als das Leben“. Und, wie Mama Andrea verrät: „Wir hatten einen lustigen Faschingsnachmittag mit Partymusik, Krapfen und ganz viel Spaß zu Hause.“ Jurymitglied Bernhard Veh sagt dazu: „Sie haben sich unglaublich viel Mühe gemacht, das wird belohnt.“

Drei Geschwister dürfen sich freuen

Belohnt werden auch die Geschwister Jayden, Ida und Yuna Grauberger aus Unterbechingen. Die drei sind auch extra für die Zeitung in ihre Kostüme geschlüpft. Und: Gemeinsam mit Omi Gerda Danter aus Lauingen, die uns das Bild geschickt hat, haben sie eine kleine Faschingsparty daheim gefeiert. „Wir haben Faschingsmusik angemacht und haben getanzt“, sagt sie. Und nun dürfen die drei einen Freudentanz machen – die Grauberger-Kinder gewinnen einen 50-Euro-Gutschein von der Buttinette. Unsere Jury hat diese Entscheidung schlicht so begründet: „Sie sind einfach liab.“

Es gibt sogar einen Sonderpreis

Eigentlich, so war der Lockdown-Wettbewerb ausgeschrieben, gibt es drei Gewinner. Aber eine Kostümidee, das haben unsere Faschingsgesellschaften beschlossen, bekommt einen Sonderpreis. Die vierjährige Leni Müller aus Schretzheim und ihre Mami Verena haben mehrere Tage lang einen Zauberwürfel nachgebastelt und sich damit beworben.

Leni Müller (4) erhält einen Sonderpreis für ihr tolles Zauberwürfel-Kostüm. Bild: Veh

„Da steckt jede Menge Arbeit dahinter und die Idee ist wirklich kreativ“, sagt Veh. Und die kleine Leni freut sich riesig, wie Papa Andreas sagt: „Bestimmt eine Woche lang haben sie gebastelt. Das Kostüm steht im Wohnzimmer und wird immer wieder angezogen.“ So kommt eben doch ein wenig Faschingsstimmung auf. Auch im Lockdown.

Lesen Sie auch:

Themen folgen