17:07 Uhr

Corona-Notbremse: Das ändert sich im Kreis Dillingen

Plus Da ist die Corona-Notbremse des Bundes, dazu die Verordnungen des Freistaats und dann noch die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Dillingen. Was jetzt gilt? Eine Übersicht.

Von Cordula Homann

Wer dachte, mit einer bundesweiten Notbremse wird es leichter im Corona-Regel-Dschungel, der irrt. Welche Auswirkungen hat denn nun die Notbremse auf den Landkreis Dillingen und was ändert sich? Wichtig zu wissen ist: Was in Bayern strenger ist als in der bundesweiten Verordnung, gilt weiterhin. Ein Beispiel dafür sind die Schulregeln. Bei den Friseuren wiederum gilt die Bundes-Notbremse.

