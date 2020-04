vor 34 Min.

Corona-Pandemie: So ist das Bürgertelefon besetzt

Wie das Landratsamt Dillingen über Ostern für die Bürger erreichbar ist.

Bereits vor einigen Wochen hat das Landratsamt im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie unter der Rufnummer 09071/51350 eine Hotline eingerichtet.

Landratsamt Dillingen ist täglich erreichbar

Diese steht der Bevölkerung auch über die Ostertage zur Verfügung und ist von Freitag, 10. April, bis einschließlich Ostermontag, 13. April, täglich von 13 bis 16 Uhr zu erreichen.

Fragen auch per E-Mail schicken

Ab Dienstag, 14. April, steht das Bürgertelefon werktags von 8 bis 18 Uhr und am Wochenende von 13 bis 16 Uhr für Fragen zur Corona-Pandemie und zu den hierzu erlassenen Regelungen zur Verfügung. Ungeachtet dessen können Fragen auch per E-Mail (btelefon@landratsamt.dillingen.de) an das Landratsamt gerichtet werden, teilt die Behörde mit. (pm)

