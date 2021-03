vor 45 Min.

Corona-Schnelltests: Das zweite Dillinger Testzentrum ist eröffnet

Am Montag, 22. März, ist in Dillingen ein weiteres Testzentrum eröffnet worden. Dort können Bürger einen kostenlosen Corona-Schnelltest machen lassen. Der Dillinger Apotheker Matthias Schneider erklärt im Video unter anderem, warum es in der Großen Kreisstadt ein zweites gibt.

Von Cordula Homann

Die Premiere war gleich ausgebucht: Am Montag eröffnete das Dillinger Testzentrum im Hallenbad an der Mittelschule und kein einziger Termin zwischen 16 und 19 Uhr war noch frei. Ein Elternpaar versuchte noch für den Sohn einen kurzfristigen Termin zu bekommen, doch das war für den Start nicht mehr möglich.

Das Testzentrum ist bereits das zweite in Dillingen

Das neue Testzentrum hat der Dillinger Apotheker Dr. Matthias Schneider zusammen mit der Stadt Dillingen initiiert - weil die Nachfrage nach Tests groß ist, und weil sich nach der aktuellen Testverordnung jeder Bürger testen lassen kann. Zusammen mit seinem Team bietet Schneider werktags von 16 bis 19 Uhr Termine an - doch dafür muss man sich zuvor online registrieren.

Vielleicht wird das Angebot in Dillingen ausgeweitet

Je nachdem, wie das Angebot wahrgenommen wird, und ob das Personal reicht (es werden noch weitere Helfer gesucht), könnte das Angebot in der Woche vor Ostern ausgeweitet werden. Auch an einer Telefonnummer zur Terminvereinbarung wird gearbeitet. Mehr verrät Dr. Schneider im Video:

Im Foyer des Dillinger Hallenbad befindet sich seit 22. März ein weiteres Corona-Testzentrum. Video: Cordula Homann

