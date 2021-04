Corona-Schnelltests: Dillingen baut Kapazitäten aus

Bis zu 1000 Tests sind an einem Tag im Hallenbad möglich. Wie das abläuft.

Seit vergangener Woche kann man sich im Dillinger Hallenbad kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Apotheker Dr. Matthias Schneider hat hier ein Testzentrum aufgebaut. Die Stadt Dillingen, die Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (DSDL) und der Kulturring unterstützen dabei. In der ersten Betriebswoche standen täglich zunächst 36 Test-Termine zur Verfügung. Aufgrund der starken Nachfrage wurde das Angebot bereits in der letzten März-Woche auf deutlich über 100 frei buchbare Tests am Tag erweitert – hinzu kam die Nachfrage einer Reihe von Firmen und Einrichtungen, die das neu geschaffene Angebot zusätzlich in Anspruch nehmen wollen. Auch über Ostern wird das Testzentrum in Betrieb sein und richtet sich vor allem an Familienangehörige, die bei einem Verwandtenbesuch „auf Nummer sicher“ gehen wollen.

Angebot im Testzentrum wird ausgebaut

Die Nachfrage nach den Schnelltests nimmt immer weiter zu. Deshalb wird im Dillinger Testzentrum in den kommenden Tagen das Angebot nochmals deutlich ausgebaut. Dies gelingt laut Pressemitteilung durch zusätzliche Test-Kabinen, weiteres Personal und ausgeweitete Betriebszeiten. Während die Einrichtung zu Beginn nur drei Stunden am Nachmittag geöffnet war, wird nun am Vormittag und Nachmittag getestet. Schneider: „Je nach Nachfrage können wir diese Zeiten nochmals deutlich erweitern, sodass im Maximalfall bis zu 1000 Tests am Tag allein im Dillinger Hallenbad möglich sein werden.“

Nach dem Vorbild Tübingens

Dillingen bewirbt sich derzeit als Corona-Modellkommune nach dem Vorbild Tübingens. Die Vorbereitungen für eine mögliche Umsetzung laufen. Oberbürgermeister Frank Kunz ist überzeugt: „Ob wir den Zuschlag erhalten oder nicht – wir müssen sichere Wege finden, in den nächsten Wochen und Monaten wieder in eine Normalität und einen Alltag zurückzukehren. Um so beispielsweise auch wieder Außengastronomie oder den Besuch von Kulturveranstaltungen zu ermöglichen. Gelingen kann das nur durch einen Dreiklang aus regelmäßigem Testen, einer effizienten Kontaktverfolgung und – sobald verfügbar – weit verbreiteter Impfung.“

Hier kann man sich anmelden

In Dillingen wird seit vergangener Woche flächendeckend die Luca-App eingesetzt. Neben zahlreichen Mitgliedsfirmen der Dillinger Wirtschaftsvereinigung, die das System beim Landkreis angeregt hatte, nutzen auch das Dillinger Rathaus und die städtischen Einrichtungen die Software.

Für den wöchentlichen, kostenlosen Antigen-Schnelltest im Hallenbad in der Dillinger Ziegelstraße ist eine vorherige Anmeldung online über www.corona-schnelltest-dlg.de erforderlich. Das Ergebnis liegt nach etwa 15 Minuten vor und wird per verschlüsselter Mail mitgeteilt. Getestet werden dürfen nur Personen, die keine Krankheits-Symptome zeigen. Das Angebot richtet sich vorwiegend an Bürgerinnen und Bürger der Stadt Dillingen und der Stadtteile sowie Mitarbeiter der ortsansässigen Firmen und Behörden – kann aber auch von anderen Interessierten genutzt werden. (pm)

Lesen Sie auch: