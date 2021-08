Landkreis Dillingen

vor 44 Min.

So alt sind Covid-19-Erkrankte im Landkreis Dillingen

Plus Menschen, die sich mit dem Coronavirus infizieren, werden immer jünger. Und es erkranken mehr Ungeimpfte mit teils schweren Krankheitsverläufen, heißt es. Aktuell ist ein 18-Jähriger im Wertinger Krankenhaus.

Von Simone Bronnhuber

116,3. So hoch ist die Inzidenz am Dienstag. Seit Tagen ist der Wert über hundert, was zur Folge hat, dass im Landkreis Dillingen zur bestehenden 3G-Regel weitere Einschränkungen kommen.



Ab Mittwoch, 1. September, darf beispielsweise in Gottesdiensten nicht mehr gemeinsam gesungen werden. Auch bei der Kinderbetreuung muss sichergestellt sein, dass Gruppen strikt getrennt sind. Wären keine Ferien, dann stünde auch wieder Wechselunterricht an. Diese Regelungen sind, aufgrund der Inzidenz über 100, unabhängig von der neuen Corona-Strategie, die Bayerns Minister Markus Söder am Dienstag bekannt gab.

