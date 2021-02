vor 2 Min.

Corona-Update: Der Inzidenz-Wert im Landkreis Dillingen bleibt über 100

Ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit Corona meldet das Dillinger Landratsamt am Montag.

Zu Beginn des Lockdowns hatte sich die Corona-Zahlen im Landkreis Dillingen nach unten bewegt. Nun klettert die Inzidenz wieder über 100. Es gab auch einen weiteren Todesfall.

Der Lockdown hatte im Landkreis Dillingen Wirkung gezeigt. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, fiel. Am 28. Januar wurde der Wert von 52,8 erreicht. Und es machte den Anschein, als ob die Zahlen weiter nach unten gehen würden.

Ein weiterer Corona-Todesfall im Landkreis Dillingen

Inzwischen klettern die Werte wieder nach oben. Und auch die britische Mutante von Covid-19 wurde bei Menschen im Landkreis Dillingen festgestellt. Am Samstagvormittag meldete das Dillinger Landratsamt 25 neue Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte auf 98,4. Am Freitag hatte sie noch bei 84,9 gelegen.

Am Montag, 8. Februar, (Stand 7.30 Uhr) meldet das Dillinger Landratsamt keine neuen Corona-Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt konstant über 100 bei 101, 49. 2254 Personen haben die Quarantäne inzwischen beendet; 338 Personen (Erkrankte und Kontaktpersonen I) befinden sich derzeit in Quarantäne. Aktiv sind im Landkreis am Montag 115 Fälle.

Außerdem meldet das Landratsamt für Montag einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Damit sind nun 93 Personen im Landkreis an der Viruserkrankung verstorben (In dieser Statistik sind zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten).

Die Mutation B.1.1.7 breitet sich weiter im Landkreis Dillingen aus

Am vergangenen Wochenende waren die ersten Fälle mit der britischen Mutante des Coronavirus im Landkreis bekannt geworden. Die Fälle standen in direktem Zusammenhang mit Reisrückkehrern aus der Slowakei und Moldawien.

Dem Gesundheitsamt Dillingen wurde vom untersuchenden Labor am Mittwoch bestätigt, dass bei den vier Abstrichproben jeweils zwei typische Genmerkmale in der Mutations-PCR analysiert wurden, die den Nachweis der britischen Mutante B.1.1.7 sicher erbringen. Inzwischen greift diese Mutation, wie berichtet, weiter um sich. (pm mit bv)

