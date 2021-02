vor 16 Min.

Corona-Update: Ein neuer Todesfall im Landkreis Dillingen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen bleibt stabil. Am Freitag meldet das Landratsamt neue Infektionen und einen weiteren Todesfall. Ein Überblick über die Corona-Zahlen.

Die Pandemiesituation im Landkreis Dillingen bleibt vergleichsweise entspannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb am Freitag, 19. Februar auf einem niedrigen Wert, so die offiziellen Zahlen des Landratsamtes. Bei den Unternehmen im Landkreis ist die Lage indes weiterhin angespannt. Am Freitag meldete das Landratsamt zudem einen neuen Todesfall. Die aktuellen Entwicklungen in unserem Update:

Vier neue Infektionen im Landkreis Dillingen

Am Freitag, 19. Februar, (Stand 7.30 Uhr) meldet das Dillinger Landratsamt vier neue Corona-Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 23,82.

2356 Personen haben die Quarantäne inzwischen beendet; 123 Personen (Erkrankte und Kontaktpersonen I) befinden sich derzeit noch in Quarantäne. Aktiv sind im Landkreis am Dienstag 55 Fälle.

Die Quarantäne für mehrere Bewohner zweier Wohnhäuser in Dillingen wurde inzwischen aufgehoben. Dort waren Fälle mit der britischen Mutante des Coronavirus aufgetaucht. Doch erst in der vergangenen Woche tauchte die Mutante woanders wieder auf. Insgesamt wurden in dem Infektionsherd mit den Reiserückkehrern aus Moldawien insgesamt 47 Fälle ermittelt, 40 davon wurden als Mutation B.1.1.7 (britische Variante) labordiagnostisch bestätigt.

Ein neuer Todesfall im Kreis Dillingen in Zusammenhang mit Covid-19

Am Montag, den 15. Februar war zuletzt ein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. Nun ist eine weitere Meldung vom 17. Februar hinzugekommen. Damit sind 95 Personen im Landkreis an der Viruserkrankung verstorben (In dieser Statistik sind zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten). (pm)

