Corona-Update: Eine Neuinfektion, Sieben-Tage-Inzidenz gesunken

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen sinkt wieder leicht. Die Entwicklung im Überblick.

Nachdem sich die Pandemiesituation im Landkreis Dillingen in den vergangenen Wochen deutlich entspannt hat, stiegen die Infektionszahlen wieder leicht an. Über einen Wert von 35 kletterte die Inzidenz jedoch bislang nicht mehr. Das bleibt auch am Donnerstag, 04. März so. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bei 22,78, so die offiziellen Zahlen des Landratsamtes. Die aktuellen Entwicklungen in unserem Update:

Corona-Zahlen im Landkreis Dillingen: Eine neue Ansteckung

Am Donnerstag, 03. März, (Stand 7.30 Uhr) meldet das Dillinger Landratsamt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 22,78.

2415 Personen haben die Quarantäne inzwischen beendet; 114 Personen (Erkrankte und Kontaktpersonen I) befinden sich derzeit noch in Quarantäne. Aktiv sind im Landkreis am Freitag 41 Fälle.

Insgesamt gibt es 55 bestätigte Fälle der Mutante B1.1.7.

Corona-Pandemie: 97 Todesfälle im Landkreis Dillingen

Das Landratsamt meldete am Dienstag, 2. März, einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Todesopfer im Landkreis liegt nun bei 97, gezählt werden alle Personen, die an oder mit der Viruserkrankung verstorben sind (In dieser Statistik sind zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten).

So geht es im Landkreis Dillingen mit dem Impfen voran

Das Landratsamt Dillingen hat am Mittwoch, 3. März neue Zahlen zum aktuellen Stand der Impfungen veröffentlicht. Unsere Grafik zeigt die Verteilung der Erst- und Zweitimpfungen zwischen den Altersklassen.

Die Impfquote in Relation zur Gesamteinwohnerzahl von 96.759 Menschen liegt im Landkreis derzeit bei 6,2% (Erstimpfungen) bzw. bei 3,0% (Zweitimpfungen). (pm)

