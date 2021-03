10:00 Uhr

Corona-Update: Inzidenz bleibt unter 50, mehrere neue Mutationsfälle

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auch am Dienstag nicht über 50, dafür gab es weitere bestätigte Mutationsfälle. Die aktuellen Corona-Zahlen in unserem Update.

Nachdem sich die Pandemiesituation im Landkreis Dillingen in den vergangenen Wochen deutlich entspannt hat, traten weitere Lockerungen in Kraft, für die jedoch bestimmte Regeln gelten. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt am Dienstag, 16. März bei 47,64, so die offiziellen Zahlen des Landratsamtes. Die aktuellen Entwicklungen in unserem Update:

Corona-Zahlen im Landkreis Dillingen: Eine Neuinfektion

Am Dienstag, 16. März, meldet das Dillinger Landratsamt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 47,64.

2459 Personen haben die Quarantäne inzwischen beendet; 176 Personen (Erkrankte und Kontaktpersonen I) befinden sich derzeit noch in Quarantäne. Aktiv sind im Landkreis am Dienstag 55 Fälle.

Insgesamt gibt es zehn weitere bestätigte Mutationsfälle, die Zahl der nachgewiesenen Fälle der Mutante B1.1.7 stieg damit auf 98. Die Meldungen der Mutationsfälle beziehen sich dabei nicht auf Testungen des Vortages, sondern können aus Sequenzierungen weiter zurückliegender Tage stammen.

Corona-Pandemie: Am Wochenende gab es einen neuen Todesfall

Am Samstag, 13. März meldete das Landratsamt Dillingen zuletzt einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Die Zahl der Todesopfer im Landkreis liegt nun bei 100, gezählt werden alle Personen, die an oder mit der Viruserkrankung verstorben sind (In dieser Statistik sind zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten).

Maskenpflicht auf folgenden Straßen wurde am 12.03. im Landkreis Dillingen aufgehoben

Die mit Allgemeinverfügung des Landratsamtes Dillingen seit dem 22.12.2020 geltende Maskenpflicht wird auf den nachfolgend genannten Straßen und Plätzen ab Freitag, 12.03.2021, 00:00 Uhr, aufgehoben:

Dillingen : Königstraße, Bayerischer Hof Platz, Taxispark und Bahnhofgelände , Kapuzinerstraße, Rosenstraße, Adolph-Kolping-Platz sowie Teile der Gabelsbergerstraße, der Regens-Wagner-Straße und der Maria-Theresia-Haselmayr-Straße

: Königstraße, Platz, Taxispark und , Kapuzinerstraße, Rosenstraße, Adolph-Kolping-Platz sowie Teile der Gabelsbergerstraße, der und der Maria-Theresia-Haselmayr-Straße Lauingen : Marktplatz, Platz vor der Stadthalle und Bahnhofgelände , die an den Marktplatz angrenzenden Bereiche der Herzog-Georg-Straße , der Imhofstraße und der Albertusstraße, die an den Platz vor der Stadthalle angrenzenden Bereiche von Brüderstraße und Oberer Schanzweg sowie der Bereich des Buswendeplatzes in der Friedrich-Ebert-Straße

Marktplatz, Platz vor der Stadthalle und , die an den Marktplatz angrenzenden Bereiche der , der Imhofstraße und der Albertusstraße, die an den Platz vor der Stadthalle angrenzenden Bereiche von Brüderstraße und Oberer Schanzweg sowie der Bereich des Buswendeplatzes in der Friedrich-Ebert-Straße Wertingen : Marktplatz, der sich an den Marktplatz anschließende Bereich der Hauptstraße mit den Einmündungsbereichen von Schmiedgasse und Badgasse einschließlich des Kreisverkehrs am Gänsweid

: Marktplatz, der sich an den Marktplatz anschließende Bereich der Hauptstraße mit den Einmündungsbereichen von Schmiedgasse und Badgasse einschließlich des Kreisverkehrs am Gänsweid Gundelfingen : Prof.-Bamann-Straße, Schnellepark , Bahnhofgelände , Vorplatz Salerno , Burggraben, Sägplatz

: Prof.-Bamann-Straße, , , Vorplatz , Burggraben, Sägplatz Höchstädt : Marktplatz, Bahnhofgelände

Laut Landrat Leo Schrell hat die vergleichsweise niedrige niedrigen Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Dillingen zu der Entscheidung geführt. Zudem hätten die letzten Monate gezeigt, dass der Mindestabstand eingehalten worden sei. Es sei außerdem zu berücksichtigen, dass für größere belebte Teile der Maskenzonen ohnehin eine Maskenpflicht kraft Infektionsschutzmaßnahmenverordnung bestehe. Gleichzeitig berücksichtige die Aufhebung auch die einschlägigen Vorgaben der Verwaltungsgerichte zur Verhältnismäßigkeit der Maskenpflicht auf stark frequentierten Straßen und Plätzen.

Der Landrat bittet die Landkreisbevölkerung jedoch zu beachten, dass die aufgrund der 12. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in den einzelnen Lebensbereichen aktuell gültige Maskenpflicht, insbesondere in der Schule und beim Einkaufen, auf Märkten, an Haltestellen des ÖPNV sowie auf Bahnhöfen, weiterhin Gültigkeit habe.

Neue Zahlen zur Impfquote aus dem Landkreis Dillingen

Das Landratsamt Dillingen hat am Montag, 15. März neue Zahlen zum aktuellen Stand der Impfungen veröffentlicht. Unsere Grafik zeigt die Verteilung der Erst- und Zweitimpfungen zwischen den Altersklassen.

Die Impfquote in Relation zur Gesamteinwohnerzahl von 96.759 Menschen liegt im Landkreis derzeit bei 8,1 % (Erstimpfungen) bzw. bei 4,1% (Gesamt).

Auch wenn es erst seit Mitte Februar statistische Daten gibt, die den Impffortschritt im Landkreis zeigen, lässt sich anhand unserer Grafik die Entwicklung nun langsam ablesen.

Die EU sieht vor, dass in den Mitgliedstaaten bis Sommer 2021 mindestens 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung geimpft sein sollte. Im Landkreis Dillingen sind laut Bayerischem Landesamt für Statistik (Stand: 2019) ca. 79.000 Personen älter als 19 Jahre, eine genauere Abstufung nimmt das Landesamt nicht vor. Folgt man der EU-Vorgabe, so müssten bis zum Sommer 55.000 Erwachsene im Landkreis geimpft sein.

