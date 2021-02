vor 20 Min.

Corona-Update: Inzidenz im Landkreis Dillingen bei 19,68

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen steigt im Vergleich zum Samstag leicht. Ein Überblick über die Corona-Zahlen.

Die Pandemiesituation im Landkreis Dillingen hat sich in den vergangenen Wochen deutlich entspannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist am Sonntag, 21. Februar, im Vergleich zum Vortag nur leicht gestiegen, so die offiziellen Zahlen des Landratsamtes. Die aktuellen Entwicklungen in unserem Update:

Corona im Landkreis Dillingen: Vier neue Fälle seit Samstag

Am Sonntag, 21. Februar, (Stand 7.30 Uhr) meldet das Dillinger Landratsamt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 19,68.

2371 Personen haben die Quarantäne inzwischen beendet; 117 Personen (Erkrankte und Kontaktpersonen I) befinden sich derzeit noch in Quarantäne. Aktiv sind im Landkreis am Samstag 48 Fälle - vier mehr als am Vortag.

Insgesamt gibt es 46 bestätigte Fälle der Mutante B1.1.7 - die Zahl hat sich zum Vortag nicht verändert.

Corona-Pandemie: 95 Todesfälle im Landkreis Dillingen

Am 17. Februar ist ein weiterer Todesfall hinzugekommen. Damit sind 95 Personen im Landkreis an oder mit der Viruserkrankung verstorben (In dieser Statistik sind zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten). (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen