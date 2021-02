11:15 Uhr

Corona-Update: Inzidenz im Landkreis Dillingen bleibt auf niedrigem Niveau

Langsam festigt sich der Abwärtstrend der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen. Die aktuelle Corona-Lage in unserem täglichen Update.

Die Pandemiesituation im Landkreis Dillingen entspannt sich weiter. Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt weiter, so die offiziellen Zahlen des Landratsamtes. Bei den Unternehmen im Landkreis bleibt die Lage indes angespannt. Die Entwicklung der Zahlen in unserer Grafik:

Vier neue Infektionen im Landkreis Dillingen

Am Donnerstag, 18. Februar, (Stand 7.30 Uhr) meldet das Dillinger Landratsamt vier neue Corona-Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 22,7.

2331 Personen haben die Quarantäne inzwischen beendet; 183 Personen (Erkrankte und Kontaktpersonen I) befinden sich derzeit noch in Quarantäne. Aktiv sind im Landkreis am Dienstag 77 Fälle.

Die Quarantäne für mehrere Bewohner zweier Wohnhäuser in Dillingen wird in den nächsten Tagen aufgehoben. Dort waren Fälle mit der britischen Mutante des Coronavirus aufgetaucht. Doch erst in der vergangenen Woche tauchte die Mutante woanders wieder auf. Insgesamt wurden in dem Infektionsherd mit den Reiserückkehrern aus Moldawien insgesamt 47 Fälle ermittelt, 40 davon wurden als Mutation B.1.1.7 (britische Variante) labordiagnostisch bestätigt.

94 Todesfälle gibt es im Kreis Dillingen in Zusammenhang mit Covid-19

Am Montag, den 15. Februar war zuletzt ein Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. Damit sind 94 Personen im Landkreis an der Viruserkrankung verstorben (In dieser Statistik sind zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten). (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen