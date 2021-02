vor 31 Min.

Corona-Update: Inzidenzwert sinkt im Landkreis Dillingen unter 35

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen sinkt weiter. In unserem täglichen Corona-Update lesen Sie, wie sich die Zahlen in dieser Woche entwickelt haben.

Nachdem vor wenigen Tage die ersten Fälle der britischen Mutante des Coronavirus im Landkreis Dillingen bekannt geworden sind, war auch die Zahl der Neuinfektionen sprunghaft angestiegen. Die Fälle standen in direktem Zusammenhang mit Reisrückkehrern aus der Slowakei und Moldawien. Inzwischen ist die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Zahl der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, wieder deutlich gesunken.

Elf neue Corona-Fälle im Landkreis Dillingen

Am Sonntag, 13. Februar, (Stand 7.30 Uhr) meldet das Dillinger Landratsamt elf neue Corona-Infektionen. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 33,14.

2317 Personen haben die Quarantäne inzwischen beendet; 240 Personen (Erkrankte und Kontaktpersonen I) befinden sich derzeit noch in Quarantäne. Aktiv sind im Landkreis am Samstag 84 Fälle.

93 Todesfälle gibt es im Kreis Dillingen in Zusammenhang mit Covid-19

Am Montag, 8. Februar, meldete das Landratsamt außerdem einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19. Damit sind nun 93 Personen im Landkreis an der Viruserkrankung verstorben (In dieser Statistik sind zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten). (pm)

