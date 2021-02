vor 21 Min.

Corona-Update: Keine neue Ansteckung im Landkreis Dillingen

Es gab keine neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus. Grund zur Hoffnung? Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt im Landkreis Dillingen bei unter 35.

Die Corona-Lage im Landkreis Dillingen scheint sich weiter zu entspannen. In der Nacht zum Dienstag wurde daher auch die nächtliche Ausgangssperre aufgehoben. Bürger und Geschäftsleute warten immer noch gespannt auf eine mögliche Öffnung der Läden, sollte die Lage weiterhin stabil bleiben.

Inzidenz im Landkreis Dillingen weiter unter 35

Am Dienstag, 16. Februar, (Stand 7.30 Uhr) meldet das Dillinger Landratsamt keine neue Corona-Infektion. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 33,14.

2322 Personen haben die Quarantäne inzwischen beendet; 218 Personen (Erkrankte und Kontaktpersonen I) befinden sich derzeit noch in Quarantäne. Aktiv sind im Landkreis am Dienstag 79 Fälle.

94 Todesfälle gibt es im Kreis Dillingen in Zusammenhang mit Covid-19

Am Montag, den 15. Februar ist ein weiterer Todesfall hinzugekommen. Damit sind 94 Personen im Landkreis an der Viruserkrankung verstorben (In dieser Statistik sind zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten). (pm)

