Corona-Update: Zwölf neue Fälle im Landkreis Dillingen

Auch am Sonntag steigt der Inzidenzwert im Landkreis Dillingen weiter.

Auch am Sonntag hat das Landratsamt weitere positive Corona-Fälle gemeldet. Die Inzidenz steigt im Landkreis Dillingen weiterhin an. Was das bedeutet?

Drei Tage in Folge lag die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen nun über dem Richtwert von 50. Ab Montag greifen nun neue Regeln. Laut Gesundheitsministerium gilt bei einer Inzidenzphase über 50 bis 100:

Für den Einzelhandel: Click und Meet. Ein Kunde je angefangene 40 Quadratmeter. Vorherige Terminbuchung. Kontaktdatenerhebung. Die Vorgabe gilt ausschließlich für Ladengeschäfte mit Kundenverkehr für Handels-, Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe, erläutert das Landratsamt . Davon ausgenommen sind nach § 12 Abs. 1 Satz 2 der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung der Lebensmittelhandel inklusive Direktvermarktung, Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken , Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Pfandleihhäuser, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen und Waschsalons , Blumenfachgeschäfte, Gartenmärkte, Gärtnereien, Baumschulen, Baumärkte, der Verkauf von Presseartikeln, Versicherungsbüros, Buchhandlungen, Tierbedarf und Futtermittel und sonstige für die tägliche Versorgung unverzichtbare Ladengeschäfte sowie der Großhandel. Welche Betriebe neben den im Verordnungstext explizit genannten Sparten öffnen dürfen, ergibt sich aus der Positivliste des Wirtschaftsministeriums.

Alle genannten Betriebe und der Großhandel dürfen unter folgender Maßgabe weiterhin öffnen:

Der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Meter zwischen den Kunden eingehalten werden kann. Der Betreiber hat durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Zahl der gleichzeitig im Ladengeschäft anwesenden Kunden nicht höher ist als ein Kunde je 10 m² für die ersten 800 m² der Verkaufsfläche sowie zusätzlich ein Kunde je 20 m² für den 800 m² übersteigenden Teil der Verkaufsfläche. In den Verkaufsräumen, auf dem Verkaufsgelände, in den Eingangs- und Warteflächen vor den Verkaufsräumen und auf den zugehörigen Parkplätzen gilt für das Personal Maskenpflicht und für die Kunden und ihre Begleitpersonen FFP2-Maskenpflicht; soweit in Kassen- und Thekenbereichen von Ladengeschäften durch transparente oder sonst geeignete Schutzwände ein zuverlässiger Infektionsschutz gewährleistet ist, entfällt die Maskenpflicht für das Personal; Der Betreiber hat für den Kundenverkehr ein Schutz- und Hygienekonzept auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen.

Für Museen /Galerien/Zoos oder botanische Gärten: vorherige Terminbuchung. Kontakdatenerhebung.

/Galerien/Zoos oder botanische Gärten: vorherige Terminbuchung. Kontakdatenerhebung. Sport: Kontaktfreier Individualsport max. fünf Personen aus zwei Haushalten und Sport in Gruppen von bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren im Außenbereich auch auf Außensportanlagen.

Corona-Zahlen im Landkreis Dillingen: Inzidenz steigt auf über 85,67

Am Sonntag, 28. März, meldet das Dillinger Landratsamt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 85,96. Für diese gibt es eine Berechnungsformel: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert.

2514 Personen haben die Quarantäne inzwischen beendet; 371 Personen (Erkrankte und Kontaktpersonen I) befinden sich derzeit noch in Quarantäne. Aktiv sind im Landkreis am Sonntag 119 Fälle (Samstag: 119 Fälle).

Unter den bislang gemeldeten Fällen sind immer wieder Mutationsfälle mit der Covid-Variante B1.1.7 dabei. Auch am Sonntag meldet das Dillinger Landratsamt vier weitere Fälle. Insgesamt haben sich nur 147 Personen nachweislich mit der Mutante infiziert. Die Meldungen der Mutationsfälle beziehen sich dabei nicht auf Testungen des Vortages, sondern können aus Sequenzierungen weiter zurückliegender Tage stammen.

Aktuelle Zahlen zur Impfquote aus dem Landkreis Dillingen



Das Landratsamt Dillingen hat am Freitag, 26. März neue Zahlen zum aktuellen Stand der Impfungen veröffentlicht. Unsere Grafik zeigt die Verteilung der Erst- und Zweitimpfungen zwischen den Altersklassen.

Die Impfquote in Relation zur Gesamteinwohnerzahl von 96.759 Menschen liegt im Landkreis derzeit bei 9,4% (Erstimpfungen) bzw. bei 5,4% (Gesamt).

Auch wenn es erst seit Mitte Februar statistische Daten gibt, die den Impffortschritt im Landkreis zeigen, lässt sich anhand unserer Grafik die Entwicklung nun langsam ablesen.

Die EU sieht vor, dass in den Mitgliedstaaten bis Sommer 2021 mindestens 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung geimpft sein sollte. Im Landkreis Dillingen sind laut Bayerischem Landesamt für Statistik (Stand: 2019) ca. 79.000 Personen älter als 19 Jahre, eine genauere Abstufung nimmt das Landesamt nicht vor. Folgt man der EU-Vorgabe, so müssten bis zum Sommer 55.000 Erwachsene im Landkreis geimpft sein. (pm)

