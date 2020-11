07:30 Uhr

Corona: Wie ist die aktuelle Lage in den Kliniken in Dillingen und Wertingen?

Plus Noch ist für Covid-19-Patienten Platz in den Kreiskrankenhäusern Dillingen und Wertingen. Doch im Vergleich zur ersten Welle hat sich einiges geändert. Das könnte Folgen haben.

Von Jonathan Mayer

Es sind bei Weitem keine positiven Meldungen, die das Landratsamt Dillingen derzeit verbreiten muss: Tagtäglich steigt die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis an. Stand Freitag waren 203 Menschen aktiv infiziert. Eine Woche zuvor waren es noch 119. Zwei Menschen sind in dem Zeitraum im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

Und auch jenseits der Landkreisgrenzen spitzt sich die Situation zu. Was bedeutet das für die Kreiskliniken? Aktuell sei die Situation gut, sagt Uli-Gerd Prillinger, Geschäftsführer der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen. „Doch das kann sich sehr schnell ändern.“ Eines der Hauptprobleme sei – wie auch in vielen anderen Krankenhäusern bundesweit – der Mangel an entsprechend qualifiziertem Personal. Gerade im Intensivbereich, für den Pflegemitarbeiter eine spezielle Weiterbildung benötigen, habe man Probleme, weil auch vor ihnen das Virus keinen Halt macht. Immer wieder gebe es Infektionen oder Verdachtsfälle, die in Quarantäne müssen und somit tagelang nicht zur Arbeit kommen können. „Viele stecken sich im privaten Umfeld an. Wir müssen uns dadurch jeden Morgen neu organisieren“, sagt Prillinger.

Während der ersten Corona-Welle sei im Landkreis Dillingen ruhiger gewesen

Das sei während der ersten Welle anders gewesen. „Wir hatten damals sehr viel Glück. Insgesamt war die Lage im Landkreis ruhiger als diesmal“, so der Geschäftsführer. Und auch das war im Frühjahr anders: Die Zahl der Elektiveingriffe, also Operationen, die nicht unbedingt nötig sind, wurde an den Kliniken in Dillingen und Wertingen stark runtergefahren. Das wiederum schaufelte personelle Kapazitäten im Intensivbereich frei, die sich um Covid-Patienten kümmern konnten. Jetzt sei das anders.

Die Zahl der Elektiveingriffe werde inzwischen je nach Krankenhaus an die Corona-Lage angepasst. „Viele haben damals OPs zu lange aufgeschoben, was dann neue Probleme geschaffen hat“, erklärt Prillinger. Dadurch stünde nun aber weniger Pflegepersonal zur Verfügung. „Das wird sich aber noch ändern. Wenn die Corona-Zahlen weiter steigen, werden viele OPs verschoben werden müssen.“ Da ist er sich sicher.

Im Landkreis Dillingen ist das Wertinger Haus für Corona-Patienten zuständig

Im Landkreis Dillingen ist das Wertinger Krankenhaus dasjenige, welches in erster Linie für Covid-Patienten zuständig ist. Stellt sich ein Verdachtsfall als positiv heraus, wird er in aller Regel von Dillingen nach Wertingen transportiert. Prillinger zufolge wurden auch schon einzelne Patienten aus Augsburg aufgenommen, weil dort die Kapazitätsgrenzen erreicht waren.

Der Transport sei entsprechend aufwendig. Kranke, die beatmet werden müssen, fahren im Intensivmobil. „Davon haben wir allerdings nicht viele“, sagt Prillinger. Alle anderen werden in normalen Rettungswagen mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen transportiert: Masken, Schutzkleidung, Anmeldung und Absprachen mit den jeweiligen Krankenhäusern gehören dazu.

Jeder Patient bekommt ein eigenes Zimmer, um das Infektionsrisiko zu reduzieren. Bis zu 15 Covid-Erkrankte können in Wertingen aufgenommen werden, in Dillingen bis zu 16.

In den beiden Kliniken Dillingen und Wertingen wurde das Besuchsverbot verschärft

Bei Bedarf sei das noch erweiterbar. „Es gibt da einen Stufenplan, den wir anwenden können. Wir beurteilen die Lage jeden Tag neu und entscheiden dann. Wir müssen uns jeden Tag neu darauf einstellen.“ Zwischen 50 und 60 Mitarbeiter der insgesamt 450 Pflegekräfte in der Patientenversorgung sind einzig und allein für Covid-Erkrankte abgestellt. Insgesamt gebe es 14 Intensivbetten, zu denen nochmals vier bis sechs hinzugefügt werden könnten. Aktuell, so der Geschäftsführer, werden in den Kreiskrankenhäusern fünf mit dem Coronavirus Infizierte auf der Intensivstation behandelt. Drei davon müssten beatmet werden.

Prillinger ist zuversichtlich: Man sei leistungsfähig, sofern es genug Personal und Möglichkeiten zum Reagieren gebe. „Solange wir nicht mit Patienten überschwemmt werden, ist alles gut.“ Trotzdem wurde am Freitag ein verschärftes Besuchsverbot an den beiden Kreiskrankenhäusern veröffentlicht.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen