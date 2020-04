vor 29 Min.

Corona: Zahl der toten Heimbewohner steigt auf zwölf

Bei Pro Seniore gibt es weitere traurige Nachrichten

Die tragischen Nachrichten aus dem Seniorenheim Pro Seniore in Bissingen reißen nicht ab: So sind am Mittwochabend eine 94-jährige positiv getestete Bewohnerin in der Einrichtung und eine 71-jährige positiv getestete Bewohnerin im Krankenhaus St. Elisabeth in Dillingen an Covid-19 verstorben, teilt das Landratsamt mit. Damit ist die Zahl der verstorbenen Bewohner des Seniorenheims Pro Seniore auf zwölf gestiegen. Im Landkreis sind Stand heute laut Landratsamt insgesamt 13 Personen an Covid-19 verstorben. (pm)

