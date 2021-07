Delta-Variante sorgt für Anstieg des Corona-Inzidenzwerts im Landkreis Dillingen

Bis Sonntag gibt es eine Sonder-Impfaktion in Wertingen

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen ist weiter angestiegen. Wie das Dillinger Landratsamt am Samstag, 17. Juli, mitteilt, liegt der Wert nun bei 23,8. Zum Vergleich: Am 7. Juli lag der Wert bei 2,1. Durch den Corona-Ausbruch an der Wertinger Realschule kamen einige Corona-Fälle dazu. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Fälle stieg von Freitag auf Samstag um drei Fälle an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird folgendermaßen berechnet: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage - am Samstag waren es 23 - werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert.

So viele Todesfälle gab es in Zusammenhang mit Covid-19

Die Zahl der mit oder an dem Virus verstorbenen Menschen im Kreis ist zuletzt am Mittwoch, 16. Juni, gestiegen. Sie liegt bei 115 (In dieser Statistik sind zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten.).

Seit Beginn der Pandemie wurden im Landkreis Dillingen 3807 labordiagnostisch bestätigte Corona-Fälle registriert.

Künftig wird das Dillinger Landratsamt immer am Monatsersten die Fallzahlen für die Gemeinden im Dillinger Land bekannt geben. Zuletzt war das am 1. Juli der Fall. Nach der Einführung eines neuen Computerprogramms sind einige Zahlen bereinigt worden.

Lesen Sie dazu auch

Die Mutationsfälle breiten sich im Landkreis weiter aus

Unter den bislang gemeldeten Fällen sind immer wieder Mutationsfälle mit der Virusvariante B 1.1.7 (Alpha-Variante) dabei. Insgesamt wurde die Mutation bislang bei 1007 Proben festgestellt.

Auch die südafrikanische Virusmutation B1.351, die jetzt als Beta-Variante bezeichnet wird, ist im Landkreis Dillingen angekommen: Insgesamt wurde die Mutation bislang bei 26 Personen aus dem Landkreis Dillingen festgestellt. Und auch die Delta-Variante B.1..617 wurde im Landkreis Dillingen nachgewiesen. Insgesamt 11 Menschen sind bisher in der Region am Delta-Virus erkrankt, das sind drei mehr als am Freitag. Am Samstag waren es im Landkreis 33 aktive Corona-Fälle, 233 Menschen (Erkrankte und Kontaktpersonen I) standen unter Quarantäne.

Die Meldungen der Mutationsfälle beziehen sich dabei nicht auf Testungen des Vortages, sondern können aus Sequenzierungen weiter zurückliegender Tage stammen.

Quelle: RKI/Landratsamt Dillingen. Hier geht es zur offiziellen Seite des Dillinger Landratsamtes.

Sinkt die Impfbereitschaft im Dillinger Land?

Dillingens Landrat appellierte Anfang Juli an die Menschen, sich sowohl im Wertinger Impfzentrum, als auch bei den Haus- und Fachärzten sowie über die Betriebsärzte impfen zu lassen. Den Landrat treibt dabei laut Pressemitteilung die Befürchtung um, dass zwischenzeitlich ein Wettlauf zwischen Fortschritt bei der Impfkampagne einerseits und Ausbreitung der Deltavariante des Coronavirus andererseits begonnen hat.

Sonder-Impfaktion mit Moderna



Das Impfzentrum in Wertingen bietet bis einschließlich Sonntag, 18. Juli, erstmals Impfungen ohne vorherige Anmeldung und Registrierung über https://impfzentren.bayern an. „So kann sich jeder, der noch nicht geimpft ist, spontan zu einer Impfung entscheiden und unterliegt in der Terminplanung keinen Zwängen“, begründete Landrat Leo Schrell den Schritt. Das Angebot richtet sich an Personen über 18 Jahre. Zum Einsatz kommt der mRNA-Impfstoff von Moderna, der in seiner Wirkungsweise und Schutzwirkung dem Impfstoff von Biontech gleichsteht. Von dieser Sonderaktion können ausschließlich Landkreisbürgerinnen und Landkreisbürger Gebrauch machen. Das Impfzentrum Wertingen ist hierfür zu den üblichen Betriebszeiten 8.30 Uhr bis 17.30 Uhr geöffnet und führt gleichzeitig auch die in diesem Zeitraum angesetzten Zweitimpfungen durch.

Corona-Bürgertelefon des Landratsamtes: Erreichbarkeiten angepasst

Aufgrund der zuletzt stark gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz und der dadurch weitreichenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen hat das Landratsamt die Erreichbarkeit des Bürgertelefons angepasst.

Künftig ist das Bürgertelefon für alle Fragen rund um Corona und die jeweils geltende Fassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung von Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr unter der bekannten Telefonnummer 09071/51350 erreichbar. An Wochenenden und an Feiertagen ist das Bürgertelefon nicht besetzt. Außerhalb der Erreichbarkeit des Bürgertelefons können Fragen auch per E-Mail (btelefon@landratsamt.dillingen.de) an das Gesundheitsamt gereichtet werden. (pm)