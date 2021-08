Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dillingen sinkt weiter.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen ist am Dienstag wieder niedriger als am Vortag - aber höher als in Bayern im Schnitt.

Bis zum Donnerstag vergangene Woche war die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen gestiegen. Seitdem sinkt sie. Am Dienstag lag sie bei 17,6, am Montag lag sie bei 20,7. In Bayern lag die Inzidenz am Dienstag bei 14,0.

Die sieben-Tage-Inzidenz in anderen Landkreisen am Dienstag: Günzburg: 7,1 (7,1), Heidenheim: 11,3 (13,6), Donau-Ries 6,7 (8,2), Augsburg: 9,7 (7,9).. Am 7. Juli hatte die Sieben-Tage-Inzidenz bei 2,1 gelegen. Kürzlich wurde bekannt, dass nun auch Schülerinnen und Schüler der Gymnasien in Dillingen und Wertingen betroffen sind. Auch im Altenheim wurden wieder Corona-Fälle registriert. Im Benevit-Seniorenheim in Wittislingen gab es einen kleinen Ausbruch.

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird folgendermaßen berechnet: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert. Im Landkreis Dillingen hat es bisher 3860 labordiagnostisch bestätigte Corona-Fälle gegeben.

So verteilen sich die Corona-Fälle im Landkreis Dillingen auf die Kommunen



Immer am Monatsersten gibt das Dillinger Landratsamt die Fallzahlen für die Gemeinden im Dillinger Land bekannt geben. Zuletzt war das am 1. August der Fall. Nach der Einführung eines neuen Computerprogramms sind einige Zahlen bereinigt worden.

Seit Juni gab es im Kreis keine Covid-Tote mehr





Die Mutationsfälle breiten sich im Landkreis weiter aus





Unter den bislang gemeldeten Fällen sind immer wieder Mutationsfälle mit der Virusvariante B 1.1.7 ( Alpha-Variante) dabei. Insgesamt wurde die Mutation bislang bei 1011 Proben festgestellt.





B1.351, die jetzt als Beta-Variante bezeichnet wird, ist im Landkreis Dillingen angekommen: Delta-Variante B.1.617.2 wurde im Landkreis Dillingen nachgewiesen. Insgesamt 52 Menschen sind bisher in der Region am Delta-Virus erkrankt.

Die Meldungen der Mutationsfälle beziehen sich dabei nicht auf Testungen des Vortages, sondern können aus Sequenzierungen weiter zurückliegender Tage stammen.





RKI /Landratsamt Dillingen . Hier geht es zur offiziellen Seite des Dillinger Landratsamtes. Quelle:/Landratsamt





Corona-Bürgertelefon des Landratsamtes: Erreichbarkeiten angepasst





A ufgrund der zuletzt stark gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz und der dadurch weitreichenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen hat das Landratsamt die Erreichbarkeit des Bürgertelefons angepasst.





Bürgertelefon für alle Fragen rund um Corona und die jeweils geltende Fassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung von Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr unter der bekannten Telefonnummer 09071/51350 erreichbar. An Wochenenden und an Feiertagen ist das Bürgertelefon nicht besetzt. Außerhalb der Erreichbarkeit des Bürgertelefons können Fragen auch per E-Mail ( (pm)

