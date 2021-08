Die Corona-Inzidenz im Landkreis Dillingen sinkt auf 13,5

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Dillingen ist am Freitag weiter gesunken. In den Nachbarlandkreisen ist die Inzidenz mal nahe null - oder steigt schon wieder an.

Bis zum Donnerstag vergangene Woche war die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dillingen gestiegen. Seitdem sinkt sie. Am am Donnerstag lag sie bei 14,5, am Freitag bei 13,5. Bayernweit liegt die Inzidenz bei 13,8.

Seit Donnerstag ist die Maskenpflicht für Schülerinnen und Schüler ab Jahrgangsstufe fünf und ihre Lehrkräfte weggefallen: Am Sitz- und Arbeitsplatz müssen sie keine Maske mehr tragen. Das hat das Landratsamt am 5. August mitgeteilt.

Die sieben-Tage-Inzidenz in anderen Landkreisen am Dienstag: Günzburg: 3,1 (3,7), Heidenheim: 8,3 (8,3), Donau-Ries: 8,2 (7,5), Augsburg: 15,0 (14,2). Die Sieben-Tage-Inzidenz wird folgendermaßen berechnet: Die Infektionsfälle der vergangenen sieben Tage werden durch die Einwohnerzahl (96.562) geteilt und anschließend mit 100.000 multipliziert. Im Landkreis Dillingen hat es bisher 3866 labordiagnostisch bestätigte Corona-Fälle gegeben.

So hat sich die Lage im Benevit-Seniorenheim in Wittislingen entwickelt

Nach einem kleinen Coronau-Ausbruch im Benevit-Seniorenheim in Wittislingen hat sich die Lage dort in dieser Woche nach Auskunft des Dillinger Landratsamtes beruhigt. Dort hatten am 2. August Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Testzentrums mit einem mobilen Team alle Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung getestet. Demnach haben sich laut Pressemitteilung keine weiteren positiven Nachweise ergeben.

Für die ersten drei infizierten Personen endete am 4. August mit einem weiteren negativen Test die Quarantäne. Sie gelten dann als genesen. Alle betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner haben keine Covid-19-typischen Symptome mehr. Auch die Kontaktpersonen sind weiter negativ und symptomfrei.

Immer am Monatsersten gibt das Dillinger Landratsamt die Fallzahlen für die Gemeinden im Dillinger Land bekannt geben. Zuletzt war das am 1. August der Fall. Nach der Einführung eines neuen Computerprogramms sind einige Zahlen bereinigt worden. Die Zahl der mit oder an dem Virus verstorbenen Menschen im Kreis ist zuletzt am Mittwoch, 16. Juni, gestiegen. Sie liegt bei 115 (In dieser Statistik sind zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten).

Die Mutationsfälle breiten sich im Landkreis weiter aus





Unter den bislang gemeldeten Fällen sind immer wieder Mutationsfälle mit der Alpha-Variante dabei. Insgesamt wurde die Mutation bislang bei 1011 Proben festgestellt.

Beta-Variante ist im Landkreis Dillingen angekommen. Delta-Variante sind insgesamt 54 Menschen erkrankt. Die Zahl war zuletzt am 5. August gestiegen. Auch dieist imangekommen. Aktuell ist die Mutation bei 26 Personen aus dem Landkreis Dillingen festgestellt worden. An derinsgesamterkrankt. Die Zahl war zuletzt am 5. August gestiegen.





Die Meldungen der Mutationsfälle beziehen sich dabei nicht auf Testungen des Vortages, sondern können aus Sequenzierungen weiter zurückliegender Tage stammen.





So wirkt sich Corona auf die Sterbefallzahlen aus

Das bayerische Landesamt für Statistik hat aufgeschlüsselt, wie sich die Sterbezahlen in den bayerischen Landkreisen in den vergangenen Jahren und Monaten vor und während der Corona-Pandemie ermittelt haben. In unserer Graphik finden Sie die Zahlen für den Landkreis Dillingen.

Corona-Bürgertelefon des Landratsamtes: Erreichbarkeiten angepasst





A ufgrund der zuletzt stark gesunkenen Sieben-Tage-Inzidenz und der dadurch weitreichenden Lockerungen der Corona-Beschränkungen hat das Landratsamt die Erreichbarkeit des Bürgertelefons angepasst.





Bürgertelefon für alle Fragen rund um Corona und die jeweils geltende Fassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung von Montag bis Donnerstag von 8:00 Uhr bis 16:00 Uhr und Freitag von 8:00 Uhr bis 12:30 Uhr unter der bekannten Telefonnummer 09071/51350 erreichbar. An Wochenenden und an Feiertagen ist das Bürgertelefon nicht besetzt. Außerhalb der Erreichbarkeit des Bürgertelefons können Fragen auch per E-Mail ( (pm) Künftig ist dasfür alle Fragen rund umund die jeweils geltende Fassung der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung vonvonundvonunter der bekannten Telefonnummer 09071/51350 erreichbar. An Wochenenden und an Feiertagen ist dasnicht besetzt. Außerhalb der Erreichbarkeit deskönnen Fragen auch per E-Mail ( btelefon@landratsamt.dillingen.de ) an das Gesundheitsamt gereichtet werden.