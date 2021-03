vor 41 Min.

Corona-Zahlen im Kreis Dillingen: Zwölf Neuinfektionen

Deutschlandweit steigt die 7-Tage-Inzidenz. Doch im Landkreis Dillingen verharrt sie bislang noch auf einem niedrigen Niveau. Die Zahlen im Überblick.

Während Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder die ganze Nacht über neue Lockdown-Maßnahmen nachgedacht haben, ist die Lage im Landkreis Dillingen deutlich entspannter. Die Stadt Dillingen erwägt nun, sich als Corona-Modellkommune zu bewerben. Das Landratsamt meldet am Mittwoch 12 neue Fälle. Seit Beginn der Pandemie gibt es 2665 labordiagnostisch bestätigte Covid-19-Fälle im Landkreis. Die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Anzahl der Corona-Infektionen in den vergangenen sieben Tagen, bleibt unter dem Wert von 50. Die aktuellen Entwicklungen in unserem Update:

Corona-Zahlen im Landkreis Dillingen: Inzidenz weiterhin unter 50

Am Mittwoch, 24. März, meldet das Dillinger Landratsamt eine Sieben-Tage-Inzidenz von 45,47.

2487 Personen haben die Quarantäne inzwischen beendet; 243 Personen (Erkrankte und Kontaktpersonen I) befinden sich derzeit noch in Quarantäne. Aktiv sind im Landkreis am Mittwoch 77 Fälle (Dienstag: 73 Fälle).

Unter den gemeldeten neuen Fällen sind aber erneut Mutationsfälle mit der Covid-Variante B1.1.7 aufgetaucht. Damit sind es bislang 127 Fälle. Die Meldungen der Mutationsfälle beziehen sich dabei nicht auf Testungen des Vortages, sondern können aus Sequenzierungen weiter zurückliegender Tage stammen.

Aktuelle Zahlen zur Impfquote aus dem Landkreis Dillingen



Das Landratsamt Dillingen hat am Montag, 22. März neue Zahlen zum aktuellen Stand der Impfungen veröffentlicht. Unsere Grafik zeigt die Verteilung der Erst- und Zweitimpfungen zwischen den Altersklassen.

Die Impfquote in Relation zur Gesamteinwohnerzahl von 96.759 Menschen liegt im Landkreis derzeit bei 8,8% (Erstimpfungen) bzw. bei 4,7% (Gesamt).

Auch wenn es erst seit Mitte Februar statistische Daten gibt, die den Impffortschritt im Landkreis zeigen, lässt sich anhand unserer Grafik die Entwicklung nun langsam ablesen.

Die EU sieht vor, dass in den Mitgliedstaaten bis Sommer 2021 mindestens 70 Prozent der erwachsenen Bevölkerung geimpft sein sollte. Im Landkreis Dillingen sind laut Bayerischem Landesamt für Statistik (Stand: 2019) ca. 79.000 Personen älter als 19 Jahre, eine genauere Abstufung nimmt das Landesamt nicht vor. Folgt man der EU-Vorgabe, so müssten bis zum Sommer 55.000 Erwachsene im Landkreis geimpft sein. (pm)

