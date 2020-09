vor 17 Min.

Corona-Zahlen im Landkreis Dillingen sind stabil

Plus Das Corona-Testzentrum des Landkreises Dillingen wird genutzt. Die Corona-Warn-App ist dabei selten der Grund für einen Besuch.

Von Laura Mielke

Die Zahl der Corona-Fälle steigt wieder an. In vielen Schulen des Freistaats gilt deswegen wieder die Maskenpflicht. Wie sieht aber die Corona-Situation im Landkreis Dillingen aus? Die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Uta-Maria Kastner, und Karina Frenzel-Dorschner, Fachärztin für öffentliches Gesundheitswesen, haben auf Anfrage dazu Auskunft gegeben.

Corona-Zahlen: Davon hängt die Maskenpflicht in der Schule ab

Eine dauerhafte Maskenpflicht in den Schulen hängt von der Sieben-Tage-Inzidenz ab. Dieser Wert gibt Auskunft über die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Dafür hat das Kultusministerium gemeinsam mit dem Gesundheitsministerium in Bayern einen Drei-Stufen-Plan herausgearbeitet.

Liegt der Wert im Landkreis unter 35 Infizierten pro 100.000 Einwohner, findet ein Regelbetrieb unter Hygieneauflagen statt. Ab der zweiten Stufe, von 35 bis 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner, müssen alle Schüler ab der fünften Jahrgangsstufe am Sitzplatz eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen, wenn der Mindestabstand von eineinhalb Metern nicht eingehalten werden kann. Ab der dritten Stufe muss der Mindestabstand im Klassenzimmer eingeführt werden. Das bedeutet eine Teilung der Klassen, einen Wechsel von Präsenz- und Distanzunterricht und eine Pflicht zum Tragen des Mund-Nasen-Schutzes für alle Jahrgangsstufen.

Landkreis Dillingen: Corona-Inzidenzwert "recht niedrig"

Aktuell, Stand 30. September, liegt der Wert im Landkreis Dillingen bei 6,25. „Das ist recht niedrig“, erläutert Frenzel-Dorschner. In den vergangenen zwei Wochen war dieser Wert stabil, sagt sie weiter. Im Durchschnitt gab es in den vergangenen Wochen demnach etwa sechs positive Fälle pro Woche. Circa 50 bis 70 Menschen pro Tag nehmen mittlerweile einen Termin im neuen Testzentrum in der Weberstraße wahr, das Angebot gilt für Reiserückkehrer und alle Bürger Bayerns, die sich aufgrund einer vermeintlichen Risikosituation testen lassen wollen.

Ein Ergebnis bekommt man innerhalb von 48 bis 72 Stunden. Bis dahin sollte die Quarantäne eingehalten werden. Über den weiteren Verlauf informiert das Gesundheitsamt auch nochmals vor Ort. Die unterschiedlichen Zeiträume bis zur Übermittlung des Ergebnisses hängen mit der Kapazität des zuständigen Labors zusammen. Diese bekommen Proben aus ganz Bayern zugesandt, erklärt Kastner.

Corona-Warn-App nur vereinzelt Grund für Tests

Seit gut 100 Tagen gibt es die Corona-Warn-App. Doch nur vereinzelt gäbe es Menschen, die sich in Dillingen aufgrund einer App-Benachrichtigung testen lassen wollten, sagt Kastner. Die Menschen, die sich aufgrund der App testen lassen, bekamen zuvor allerdings nur ein niedriges Risiko angezeigt. Da es keine Pflicht zum Testen gibt, können sich diese Personen telefonisch sowohl an den Hausarzt als auch an das Dillinger Testzentrum wenden, um das weitere Vorgehen zu besprechen.

Für einen freiwilligen Termin im Testzentrum ist eine vorherige Terminvereinbarung per Telefon und eine Registrierung über das Internet nötig. Nach der erfolgreichen Anmeldung über die Internetseite des Gesundheitsamtes bekommt man einen QR-Code zugeschickt. Dieser soll entweder per Screenshot oder ausgedruckt zum Termin mitgebracht werden.

Enge Kontaktpersonen von positiv Getesteten werden vom Gesundheitsamt selbst benachrichtigt und zum Termin einbestellt, teilt die Behörde mit. Es erfolgt dann eine direkte Terminvergabe ohne vorherige Anmeldung im Internet und QR-Code.

