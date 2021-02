04.02.2021

Corona im Landkreis Dillingen: Ein weiterer Covid-19-Patient ist verstorben

26 neue Corona-Fälle hat das Landratsamt Dillingen am Freitag gemeldet. Auch die britische Mutation breitet sich im Landkreis aus. Eine ganze Unterkunft steht unter Quarantäne.

Das Landratsamt Dillingen teilt die aktuellen Infektionszahlen für den 5. Februar mit. Demnach beträgt die 7-Tages-Inzidenz 84,92 (Stand Freitag 7.30 Uhr). Der Wert gibt die Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an.

Reiserückkehrer im Landkreis positiv auf die Mutante B.1.1.7 getestet

Das mutierte Coronavirus ist nun auch im Landkreis Dillingen angekommen: Wie berichtet, waren die Fälle am Wochenende bekannt geworden und standen in direktem Zusammenhang mit Reisrückkehrern aus der Slowakei und Moldawien.

Unter den ermittelten engen Kontaktpersonen waren bereits am Dienstag dieser Woche mehrere Personen symptomatisch. Davon wurden laut Pressemitteilung vier Personen am Mittwoch positiv getestet. Eine dieser Personen wird seit dem Dienstag stationär behandelt.

Corona: Eine Unterkunft in Dillingen steht unter Quarantäne

Am Mittwoch dieser Woche führte das Gesundheitsamt bei allen Bewohnern einer Unterkunft in Dillingen, die als Kontaktpersonen erfasst wurden, eine Reihentestung durch.

Am Donnerstag, 4. Februar, wurden aus dieser Testung elf neue Fälle bestätigt und 21 Personen wurden als enge Kontaktpersonen eingestuft. Die Unterkunft stand bereits seit Dienstag unter Verdachtsquarantäne. Ab sofort wird die Einhaltung der Quarantäne in der Unterkunft von einem Sicherheitsdienst überwacht.

Damit gibt es derzeit laut Landratsamt 103 aktive Fälle (Meldefälle unter Quarantäne). 92 Tote sind bisher im Landkreis in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen. In dieser Statistik sind laut Landratsamt zwei nur klinisch-epidemiologisch bestätigte Todesfälle nicht enthalten.

60-Jähriger stirbt in Dillingen an den Folgen seiner Covid-19-Infektion

Erst am Donnerstag war ein männlicher Patient der Altersgruppe bis 60 Jahre auf der Intensivstation der Kreisklinik St. Elisabeth in Dillingen an den Folgen seiner Infektion verstorben.

Wie das Landratsamt mitteilte, wurde er bereits am 12. Januar positiv auf das Virus getestet und musste am 15. Januar stationär aufgenommen und beatmet werden. Der Patient litt, laut Landratsamt, unter einer Vorerkrankung.

2232 Personen haben die Quarantäne im Landkreis Dillingen bisher beendet. Insgesamt gibt es aktuell 284 Quarantänefälle (Erkrankte und Kontaktpersonen I). (pm)

