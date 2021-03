10:30 Uhr

Corona sorgt für Haushaltslücke: Wo in Aislingen trotzdem investiert wird

Geringere Einnahmen als erwartet sorgen dafür, dass die Marktgemeinde Aislingen den Rotstift ansetzen muss. Geplante Projekte gehen aber trotzdem voran.

Von Christina Brummer

Der Aislinger Gemeinderat ist momentan mit Haushaltsberatungen beschäftigt. Am vergangenen Dienstag diskutierte das Gremium darüber, wie man das Loch im Haushalt stopfen könnte, das Corona hinterlassen hat. Die Gemeinde erwartet einen Ausfall von 800.000 Euro, also 16 Prozent des geplanten Etats von fünf Millionen Euro.

Die Gründe: Geringere Gewerbesteuereinnahmen, eine erhöhte Abgabe an den Landkreis und niedrige Schlüsselzuweisungen. Diese zahlt der Bund als Unterstützung an Gemeinden je nach ihrer finanziellen Situation, dies allerdings nicht für das aktuelle, sondern immer für das vorletzte Jahr. „Daher sind wir jetzt doppelt geplagt, denn wir standen vor zwei Jahren ganz gut da und die Mittel sind dementsprechend auch geringer“, sagt Bürgermeister Jürgen Kopriva (UWG) gegenüber unserer Zeitung. Trotzdem sei durch den Verkauf von Holz aus dem Gemeindeforst immerhin mehr Geld als erwartet in die Kassen geflossen, so Kopriva.

Dennoch muss nun erst einmal umgeschichtet und gestrichen werden, was nicht unbedingt nötig ist. Warten auf eine Sanierung werden nun vor allen Dingen die Straßen. Kopriva ist jedoch optimistisch, so etwas könne man schon einmal ein bis zwei Jahre aufschieben: „Dann geht es erst mal mit Flicken weiter.“ Die geplante Kanalerneuerung wird ebenfalls verschoben.

Keine besonders langen Strohhalme, sondern Glasfaserleitungen sind auf diesem Foto zu sehen. Die Gemeinde Aislingen hat vom Freistaat einen hohen Zuschuss für den Breitbandausbau erhalten. Bild: Bernhard Weizenegger (Symbol)

Es geht auch voran: Glasfaserausbau in Aislingen

An anderer Stelle wird nicht geflickt, sondern ausgebaut: 120 Grundstücke sollen zusätzlich in Aislingen und den umliegenden Ortsteilen mit Glasfaser versorgt werden und das bis zum Haus. Wenn der erste Bauabschnitt wie geplant umgesetzt wird, rechnet Kopriva mit einer Fertigstellung im Sommer.

Möglich macht diese Maßnahme das Höfeprogramm der bayerischen Staatsregierung. Bislang kamen nur Haushalte und Unternehmen zum Zug, die mit weniger als 30 Mbits pro Sekunde surften. Durch das Programm sollen auch andere angeschlossen werden. „Wir sind mit dem Glasfaserausbau dann aber noch nicht fertig“, betont Kopriva. Das kurzfristige Ziel sei Glasfaser für alle Aislinger.

Ein weiterer Punkt, auf den sich die Aislinger und auch die Menschen aus der Nachbarschaft freuen können, ist der neue Bogenparcours im Gemeindewald. Durch den Holzeinschlag sei hier nun genug Platz vorhanden, nun müssten aber zunächst die Wege wiederhergestellt werden, sagt der Bürgermeister. Der Schützenverein habe aber schon die Tierattrappen bestellt, die den Besuchern als Ziel dienen sollen. Kopriva zeigte sich zuversichtlich, dass der Parcours in etwa zwei Monaten eröffnet werden könne.

