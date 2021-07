Dillingen ist endlich wieder im Konzert-Fieber

Plus Concerto Latino heizt dem Publikum in Dillingen mit Samba-Rhythmen und sphärischen Klängen ein. Das ist nicht der letzte Auftritt.

Es war ein besonderes Konzert von Concerto Latino im Dillinger Stadtsaal am vergangenen Sonntag. Seit fast eineinhalb Jahren war es für die meisten Besucher und auch für die Künstler das erste Live-Musikerlebnis. Volle zwei Stunden (inklusive Pause, ja, mit Getränkeausschank) heizten die fünf festen Mitglieder der Combo plus Stargast, die Augsburger Percussionistin Ellen Mayer, ihrem Publikum ein.