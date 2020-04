vor 51 Min.

Corona – wie geht es an der Realschule weiter?

Seit Wochen ist es ruhig rund um die Anton-Rauch-Realschule in Wertingen. Jetzt in den Ferien ziehen Schüler und Lehrer Bilanz, wie der Unterricht zu Hause funktioniert.

Derzeit sind die Schüler und Lehrer der Wertinger Realschule in den Ferien. Sie ziehen Bilanz und erklären, wo es hakt und was gut läuft.

Von A. Baumann

Jetzt sind erst einmal Ferien angesagt. Zuvor gab es aber Lernportale und Videochat statt Tafel und Kreide: Wegen der Corona-Pandemie wurden 1,7 Millionen bayerische Schüler nicht mehr im Klassenzimmer unterrichtet, sondern online von zu Hause aus. Wie es mit dem Unterricht und den Abschlussprüfungen an der Anton-Rauch-Realschule Wertingen weitergehen soll, wird voraussichtlich am Ende der Osterferien entschieden.

Nach den ersten Wochen Online-Unterricht zieht Daniela Gollmitzer Bilanz. Sie unterricht Mathematik und Physik an der Realschule Wertingen. Für den Unterricht stellte das Ministerium die Online-Lernplattform Mebis zur Verfügung. Gollmitzer erklärt: „An unserer Schule wurde Mebis vorher vor allem von Lehrern genutzt, nun haben wir aber innerhalb weniger Tage vor der Schulschließung Zugänge für die Schüler der 7. bis 10. Klassen angelegt.“ Bei Mebis sind die Schüler in Online-Kurse eingeschrieben. So erhalten sie das von ihren Lehrern eingestellte Material und können selbst ihre Lösungen und Aufsätze per Upload abgeben. In den ersten Tagen sei das Portal überlastet gewesen und habe verschiedene technische Probleme bereitet. Deshalb wurde ergänzend zum Beispiel per E-Mail oder über das schulinterne Netzwerk kommuniziert.

Erklärvideos gibt es auch auf Youtube

So erhielten auch die Schüler der 5. und 6. Klassen Lernmaterialien von ihren Lehrern. Daniela Gollmitzer hatte jeweils drei Klassen in Mathematik und Physik online zu versorgen, das macht gut 150 Schüler. „Erst dachte ich, das schaffe ich nicht“, sagt sie. Denn für die Lehrerin bedeutet der Online-Unterricht einen enormen Arbeitsaufwand. Sie war per WhatsApp, E-Mail, Telefon und Mebis mit ihren Schülern in Kontakt. So verschickte sie zum Beispiel Power-Point-Präsentationen, zu denen sie per Tonaufnahme den Stoff mündlich erklärte, oder filmte Erklärvideos, die sie versendet oder auf Youtube hochlädt. „Dabei ergeben sich immer wieder technische Probleme, die man lösen muss“, sagt die Lehrerin. „Mein Arbeitstag zu Hause begann um 9 Uhr und war meist erst um Mitternacht beendet. Ich investierte mehr als doppelt so viel Zeit wie sonst in meine Arbeit. Aber ich habe ein gutes Gefühl, dass wir das alle gut hinbekommen.“

Wie läuft es in der 5. Klasse?

Doch vor allem jüngere Schüler brauchen beim Online-Unterricht Unterstützung von ihren Eltern. Eva Scholl besucht derzeit die 5. Klasse an der Anton-Rauch-Realschule Wertingen. Ihre Mutter Patrizia Scholl erhielt von den Lehrern Buchseiten, Hefteinträge, Lernvideos und PowerPoint-Präsentationen per E-Mail. „Sogar für das Fach Sport haben wir Videos mit Übungen, die Eva zu Hause machen kann, bekommen“, erzählt sie. Natürlich müsse man als Elternteil zu Hause mithelfen. „Problematisch wird es, wenn die Kinder unmotiviert sind. Evas jüngerer Bruder ist noch im Kindergarten und hatte frei, das erschwerte die Motivation für sie.“ Damit das „Dranbleiben“ leichter fiel, gab es für Eva mehr oder weniger feste Zeiten für die Hausaufgaben. „Die Lehrer bemühen sich ganz toll, den Stoff möglichst interessant aufzuarbeiten, sodass das Lernen zu Hause Spaß macht. Zum Beispiel formulieren sie sehr motivierend oder benutzen anschauliche Bilder und Videos. Wir haben auch Youtube-Links für Dokus bekommen, die die Schüler ansehen sollen. Meine Tochter fand vor allem die Lernvideos von Frau Gollmitzer ganz toll.“

Für den Online-Unterricht hatte Familie Scholl vorgesorgt, indem sie sich im Vorfeld einen Drucker gekauft hatte. Ein Problem sieht Patrizia Scholl bei anderen Familien mit mehreren Schulkindern und nicht genügend Endgeräten zu Hause. „Wenn es nur einen Laptop gibt, oder keinen Internetanschluss oder Drucker, könnten manche Kinder schlechtere Chancen haben. Die Situation zu Hause, auch zum Beispiel die Unterstützung der Eltern, ist ja unterschiedlich.“ Für die bedürftigen Schüler sei das Material von manchen Lehrern alternativ per Post verschickt worden, heißt es von der Realschule.

Sind Eltern schon etwa durch Home-Office belastet, kann die aktive Unterstützung der Kinder beim Lernen zum Problem werden. Der Landesschülersprecher Joshua Grasmüller weist auf weitere Schwierigkeiten hin: Vor allem Unterstufenschüler kämen nicht immer gut mit der Flut an Online-Informationen zurecht. Auch die Ungewissheit darüber, wie es jetzt weitergeht, sei für Schüler belastend.

Experimente finden daheim statt

Eine vollständige Kontrolle der Schüler sei nicht stemmbar, so Daniela Gollmitzer. Ihrer 7. Klasse in Physik habe sie zum Beispiel Experimente für zu Hause aufgetragen, die aber nicht von allen Schülern gemacht wurden. „Ich habe diesbezüglich losgelassen, weil ich die Familien nicht zu sehr stressen will. Wenn wir uns wiedersehen, werden wir alles noch einmal für die Schulaufgaben wiederholen.“ Besonders ihre 5. Klasse freute sich sehr über das Online-Angebot, sagt die Lehrerin. „Wir machen zum Beispiel Kettenrechnungen per Sprachnachricht im WhatsApp-Chat.“ Zuweilen bekommt sie auch Fotos von Schülern, die ihr Heft stolz in die Kamera halten und dazuschreiben: „Ich hab’s verstanden!“

Sind Abschlussklassen in einer kritischen Situation?

Die Coronakrise trifft aber vor allem die Schüler der Abschlussklassen. „Sie sind in einer ganz kritischen Situation und viele von ihnen sind deshalb aufgeregt“, sagt Daniela Gollmitzer. „Die 10. Klassen sind aber gut vernetzt und tauschen sich untereinander intensiv aus. Meine Abschlussklasse ist vielleicht umso motivierter, weil sie sehen, dass ich mir für sie Arbeit mache“, bemerkt sie lachend. „Wir Lehrer geben in dieser Notsituation unser Bestes und sind immer für Fragen erreichbar. Ich glaube, das haben auch die Eltern gespürt, denn sie zeigen sich sehr glücklich und dankbar. Manchmal ist es viel Arbeit für die Schüler, aber sie sind bestmöglich versorgt.“

Viel zu tun, aber der Online-Unterricht hilft

Kurz vor den Abschlussprüfungen der Wertinger Realschule steht auch Leonie Heinle. Sie und ihre Mitschüler haben momentan viel zu tun: „Zum Abschluss hin kann es schon stressig werden, wenn man sich neben dem regulären Stoff auch noch auf die Abschlussprüfungen vorbereitet“, erzählt sie. Mit der Selbstdisziplin zu Hause habe sie aber kaum Probleme: „Ich stehe immer um 9 Uhr auf und mache mich an die Arbeit. Dabei telefoniere ich auch viel mit Freunden, bei denen man neben den Lehrern direkt nachfragen kann, wenn es Verständnisprobleme gibt. Durch den Online-Unterricht kann man sich gut auf die Hauptfächer konzentrieren.“ Die Kommunikation per WhatsApp und Mail funktioniere ganz gut, so die Schülerin. Mit dem Engagement der Lehrer sei sie sehr zufrieden. „Sie geben wirklich alles, und vor allem die Lernvideos machen den Stoff besser verständlich.“

Die Abschlussprüfungen wurden vorerst um zwei Wochen nach hinten verschoben. „Bis zum 19. April ist der Schulbetrieb ausgesetzt“, sagt der Schulleiter Dr. Frank Rehli. „Wir gehen zunächst davon aus, dass es am 20. April weitergeht. Mit neuen Informationen versorgen wir Eltern, Schüler und Kollegen schnellstmöglich in der kommenden Woche.“

