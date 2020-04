vor 42 Min.

Coronavirus: Eine Bissinger Heimbewohnerin ist gestorben

Traurige Nachricht: Das Gesundheitsamt Dillingen bestätigt einen Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Bissinger Seniorenheim.

Dem Gesundheitsamt Dillingen wurde am Ostermontag über den behandelnden Hausarzt gemeldet, dass eine Bewohnerin aus dem zuerst von einer Corona-Infektion betroffenen Wohnbereich des Seniorenheims „Pro seniore“ in Bissingen in der Nacht zum Ostersonntag plötzlich verstorben ist. Sie wurde wenige Stunden zuvor positiv auf das Corona-Virus getestet.

Bewohnerin hatte keine Anzeichen einer Corona-Infektion

Laut Angaben des behandelnden Hausarztes waren bei den Hausbesuchen in den Tagen zuvor keine Anzeichen einer Corona-Infektion erkennbar. Die Bewohnerin hatte eine Grunderkrankung, die nicht mit den Risikofaktoren einer schwer verlaufenden Corona-Infektion in Zusammenhang zu bringen ist.

Einzig ein Reizhusten war festzustellen

Zudem zeigte sie insbesondere keine Symptome wie Fieber und Atemnot. Bei der verstorbenen Bewohnerin war als Krankheitszeichen ein Reizhusten festzustellen. Deshalb wird vom Gesundheitsamt ein Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gesehen.

