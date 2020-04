vor 30 Min.

Coronavirus breitet sich im Bissinger Seniorenheim weiter aus

Keine guten Nachrichten aus Bissingen: Das Gesundheitsamt meldet, dass fast alle Wohnbereiche bei Pro Seniore von der Infektion betroffen sind. Ein Bewohner musste ins Krankenhaus.

Von Simone Bronnhuber

Leider gibt es keine gute Nachrichten aus dem Bissinger Seniorenheim Pro Seniore. Die Zahl der Menschen, die sich dort mittlerweile mit dem Coronavirus infiziert haben, ist erneut drastisch gestiegen. Dies teilt das Gesundheitsamt Dillingen mit. Demnach breitet sich im Altenheim Covid-19 sehr schnell aus. Am Abend des Karsamstags erhielt die Behörde die ersten Befunde vom Bayerischen Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) über die Abstriche, die am Karfreitag von der gesamten Belegschaft des Seniorenheimes sowie von Bewohnern des Wohnbereichs genommen worden waren, in dem die bereits erkrankte und sofort isolierte Bewohnerin untergebracht ist.

Insgesamt 40 Senioren in Bissingen sind infiziert

Am Karsamstag war die Leiterin des Gesundheitsamtes, Dr. Uta-Maria Kastner, mit einem Mitarbeiter vor Ort in Bissingen und hat die verbleibenden Bewohner selbst getestet. Bereits am nächsten Vormittag sind alle Ergebnisse eingegangen. Das traurige Ergebnis: Fast alle alle Wohnbereiche sind von der Infektion betroffen. Nur in dem beschützenden Bereich mit vielen dementen Bewohnern ließ sich bislang keine Erkrankung nachweisen, heißt es in der Pressemitteilung Danach haben sich mindestens fünf weitere Mitarbeiter, somit insgesamt inzwischen elf Mitarbeitern und insgesamt 40 Bewohner mit dem Virus infiziert. Ein Bewohner befindet sich in stationärer Krankenhausbehandlung.

Virus lässt sich nicht stoppen

Wie berichtet, sah es zuerst „nur“ nach einem einzigen Fall aus. Am Montag vor einer Woche wurde bekannt, dass sich eine Mitarbeiterin, die aus dem Landkreis Donau-Ries stammt, sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Das Bissinger Seniorenheim reagiert in Absprache mit dem Gesundheitsamt sofort und ergriff alle wichtigen Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, die zusätzlich erforderlich waren. Trotzdem hat sich die Ausbreitung von Covid-19 im Altenheim nicht stoppen lassen.

Jetzt hilft die Führungsgruppe Katastrophenschutz

Das Gesundheitsamt Dillingen teilt am Ostersonntag auch mit, wie es im Pro Seniore in Bissingen nun weitergeht. Demnach sind kranke und positiv getestet Mitarbeiter für mindestens 14 Tage vom Dienst ausgeschlossen. Stand jetzt, so steht es in der Pressemitteilung, würden die infizierten wenig Symptome zeigen und könnten weiter in der Einrichtung betreut werden. Alle erforderlichen Maßnahmen wurden unmittelbar mit der Einrichtungsleitung abgesprochen. Die Bereiche wurden isoliert, alle Bewohner erhalten ein tägliches Covid-19-Screening mit Fiebermessung und Symptombeobachtung. Es müssen tägliche Meldungen an das Gesundheitsamt erfolgen, heißt es weiter. Und: „Um einen bestmöglichen Schutz sowohl des Personals als auch der Bewohner zu gewährleisten, wird das Landratsamt über die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) der Einrichtung zeitnah weitere Schutzausstattung bereitstellen“. (mit pm)

