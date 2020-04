13:57 Uhr

Coronavirus: drei weitere Tote im Kreis

Dieses Mal ist nicht nur das Bissinger Altenheim Pro Seniore betroffen, wo bislang allein 13 Menschen an einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind.

Im Landkreis Dillingen ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bis Freitag auf 17 gestiegen. Wie das Landratsamt mitteilte, sind drei Menschen gestorben. Sie alle waren zuvor positiv auf Covid-19 getestet wurden.

Zwei der Verstorbenen waren Bewohner des Altenheims Pro Seniore in Bissingen: Eine 86-jährige Bewohnerin starb am Freitag in der Einrichtung, ein 67-jähriger Bewohner dagegen im Dillinger Krankenhaus. Bislang ist vor allem das Seniorenheim vom Coronavirus betroffen (wir berichteten). Dort sind seit Ostern insgesamt 13 Menschen an einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Daneben ist nach Mitteilung vom Freitag, ebenfalls im Krankenhaus in Dillingen, eine 82-jährige Bürgerin aus dem Landkreis verstorben. Die Zahl der Corona-Infizierten lag am Freitag bei 227, davon genesen sind laut Landratsamt 102. In Quarantäne befanden sich 256. (pm)

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen