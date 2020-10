16:00 Uhr

Covid-19-Fall: Entwarnung für Glötter Kindergarten

Der Kindergarten (Foto) und die Kinderkrippe in Glött sind am vergangenen Freitag wegen Corona geschlossen worden.

Nachdem die Tochter einer Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet wurde, mussten der Glötter Kindergarten und die Krippe geschlossen werden. Nun gibt es gute Nachrichten.

Von Cordula Homann

Gute Nachrichten für den Glötter Kindergarten: Es gibt keinen weiteren positiven Corona-Fall. Dies teilt Dr. Uta-Maria Kastner, Leiterin des Gesundheitsamtes Dillingen, am Montagnachmittag auf Nachfrage mit. Sie erklärt, dass nach dem positiven Fall in der Kita die Tests bei allen Kontaktpersonen negativ gewesen seien.

Vier Menschen sind am Montag positiv getestet worden

Vier andere Personen dagegen sind am Montag positiv auf Covid-19 getestet worden, demnach lag der Inzidenzwert dann bei 30,03. „Jeder Fall wirkt sich in unserem Landkreis extrem aus“, sagt Dr. Kastner weiter.

Kindergarten und Krippe seit Freitag geschlossen

Wie berichtet, sind am Freitag Kindergarten und die Kinderkrippe in Glött geschlossen worden. Bürgermeister Friedrich Käßmeyer bestätigte auf Anfrage, dass sich die Tochter einer Mitarbeiterin mit dem Coronavirus infiziert. "Jetzt muss das Personal des Kindergartens und der Kinderkrippe auf Covid-19 getestet werden", teilte Käßmeyer unserer Zeitung am Wochenende mit. Seit Montag gibt es nun Entwarnung: In diesem Fall hat sich das Virus nicht weiterverbreitet.

