05.12.2020

Covid-19: Weitere fünf Todesfälle in St. Klara in Wertingen

Das Landratsamt Dillingen meldet am Samstagmittag eine fürchterliche Zahl: Es gibt fünf weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 im St. Klara in Wertingen zu beklagen.

In den vergangenen beiden Tagen waren weitere fünf Todesfälle in der Pflegeeinrichtung St. Klara Wertingen zu beklagen. Eine über 85-jährige Bewohnerin, die während eines stationären Aufenthalts im Krankenhaus Wertingen am 26. November positiv getestet wurde, verstarb in der Einrichtung am 3. Dezember.

Auf der Covid-Station in Wertingen

Weiter heißt es, dass am 4. Dezember eine 68-jährige Bewohnerin in der Pflegeeinrichtung, die mehrere Vorerkrankungen hatte, verstarb. Sie war seit dem 22. November positiv getestet. Daneben sind drei weitere Bewohnerinnen am 4. Dezember verstorben, die allesamt neurologische Vorerkrankungen hatten. So verstarb eine 80-Jährige in der Einrichtung, die seit dem 23. November positiv war. Eine schwerstpflegebedürftige 89-Jährige, seit 20. November positiv, verstarb auf der Covid-Station im Krankenhaus Wertingen, während eine fast 100-jährige Bewohnerin, die seit 20. November positiv war, in der Einrichtung verstorben ist. So teilt es das Landratsamt Dillingen mit.

Sie hatte Atemnot

Damit sind seit Krankheitsausbruch insgesamt neun Bewohner*innen des Seniorenheimes St. Klara Wertingen verstorben. Zudem verstarb am 5. Dezember eine 83-Jährige, die seit 14. November positiv getestet war und zuletzt wegen zunehmender Atemnot im Krankenhaus Wertingen auf der Covid-Station behandelt wurde.

Lesen Sie auch:

















Themen folgen