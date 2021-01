05.01.2021

Covid-19: Zwei weitere Todesfälle im Landkreis Dillingen

Zwei neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 meldet das Dillinger Landratsamt. Ein laut Test bereits genesener Mann verstarb überraschend an Komplikationen.

Das Landratsamt Dillingen teilt am Dienstagmorgen mit, dass es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit Covid-19 gibt. Am Sonntag verstarb eine über 90-jährige Bewohnerin der Senioreneinrichtung St. Klara Wertingen an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung. Sie wurde am 4. Dezember positiv getestet.

Ebenso, teilte das Amt am Mittwochnachmittag mit, starb am Dienstag ein über 80-Jähriger, der nach einem negativen Testergebnis Ende vergangenen Jahres als genesen galt. Im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion starb er nach Angaben des Landratsamtes an der Komplikation einer Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Die aktuellen Corona-Zahlen für Mittwoch, 6. Janauar

Das Landratsamt Dillingen teilt zudem die aktuellen Zahlen für 6. Januar mit. Demnach beträgt die 7-Tages-Inzidenz 119,09. Am 1. Januar lag sie bei 93,20. Der Wert gibt die Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an.

45 neue Corona-Fälle im Landkreis Dillingen

Derzeit gibt es laut Landratsamt aktive Fälle 142 (Meldefälle unter Quarantäne). 84 Tote sind mittlerweile im Landkreis in Verbindung mit Covid-19 zu beklagen.

Insgesamt 1810 Personen haben die Quarantäne im Landkreis beendet

1810 Personen haben die Quarantäne bisher beendet. Insgesamt gibt es aktuell 487 Quarantänefälle (Erkrankte und Kontaktpersonen I). (pm)

