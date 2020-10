14:31 Uhr

Covid-Befunde falsch zugeordnet: Gesundheitsamt Dillingen hebt Quarantäne auf

Insgesamt sieben Corona-Tests aus dem Landkreis Dillingen wurden den falschen Personen zugeordnet. Jetzt hebt das Gesundheitsamt Quarantänemaßnahmen in Gundelfingen und Zusamaltheim auf.

Am Montagabend hat das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) das Gesundheitsamt Dillingen über sieben falsch zugeordnete Befunde informiert. Deshalb sieht sich das Gesundheitsamt veranlasst, die teilweise bereits verfügten Quarantänemaßnahmen wieder aufzuheben. Das teilt das Landratsamt in einer Pressemitteilung mit.

Das LGL betont in einer Mitteilung an das Landratsamt Dillingen: „Das neue Coronavirus SARS-CoV-2 wird molekularbiologisch mittels Real Time Polymerase-Ketten-Reaktion (PCR) nachgewiesen. Bei einigen wenigen Proben aus dem Landkreis Dillingen erfolgte am Wochenende eine fehlerhafte Zuordnung der Testergebnisse zu den jeweiligen Patienten. Konkret handelt es sich um sechs falsch-positive und einen falsch-negativen Befund. Dies fiel am Montag im Rahmen laborinterner Qualitätssicherungsprozesse auf, sodass berichtigte Laborbefunde noch am Montag an das Gesundheitsamt Dillingen übermittelt werden konnten.“

Falsche Corona-Tests im Landkreis Dillingen: Gundelfingen und Zusamaltheim betroffen

Betroffen sind unter anderem drei Kinder der Grundschule Gundelfingen und ein Kind des Kindergartens Zusamaltheim, die am 24. und 25. Oktober als positiv gemeldet wurden. Noch am Samstag und Sonntag wurden laut Pressemitteilung über die zuständigen Einrichtungsleitungen alle Eltern informiert und für die Kinder als Kontaktpersonen 1 eine Quarantäne verfügt.

Die Quarantäne wird nunmehr für alle Schüler und Lehrkräfte von zwei der ursprünglich drei betroffenen Klassen der Grundschule Gundelfingen sowie für die Kinder und das pädagogische Personal einer Gruppe des Kindergartens Zusamaltheim ab sofort aufgehoben. Die Kontaktpersonen werden über den Verteiler der Schule und des Kindergartens informiert. Alle falsch informierten Personen wurden vom Gesundheitsamt persönlich telefonisch kontaktiert. Die Schule beziehungsweise der Kindergarten können deshalb am Mittwoch, 28. Oktober, wieder besucht werden. Die offene Ganztagsschule Gundelfingen kann ebenfalls wieder besucht werden.

Alle anderen für die Grundschule Gundelfingen und die Kinderkrippe Zusamaltheim verfügten Quarantänemaßnahmen werden aufrecht erhalten. Das Bürgertelefon ist heute, Dienstag, 27. Oktober2020, bis 17:00 Uhr für Fragen unter der Tel. 09071/51-350, zu erreichen. (pm)

Lesen Sie auch:

Themen folgen